Beživotno tijelo pronađeno u rijeci Spreči

U mjestu Puračić kod Lukavca jutros je u rijeci Spreči uočeno tijelo nepoznate osobe, a izvlačenje je u toku, kao i utvrđivanje uzroka smrti. Ovo je potvrđeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Kako su naveli iz Uprave policije MUP-a TK, Policijskoj stanici Lukavac prijava je upućena danas oko 8:35 sati, nakon što je u vodi primijećeno tijelo koje pluta, piše Kliks.

"Policijskoj stanici Lukavac danas je oko 8:35 sati prijavljeno da je, u mjestu Puračić, u rijeci Spreči uočeno tijelo koje pluta. Na mjesto događaja izašli su policijski službenici Policijske stanice Lukavac koji su potvrdili navode prijave", saopšteno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Na mjestu događaja trenutno se nalaze istražitelji Od‌jeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac, kao i dežurni tužilac Tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji rukovodi uviđajem.

Iz policije su naveli da je u toku izvlačenje tijela iz rijeke, nakon čega će biti poznato više informacija o identitetu osobe i okolnostima smrti.

Sve dalje mjere i radnje poduzimaće se prema uputstvima dežurnog tužioca.