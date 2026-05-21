Glavobolja i nespavanje: Kakvo nas raspoloženje očekuje sutra?

Glavobolja i poremećaj sna samo su jedan od simptoma koji danas i sutra mogu osjećati osobe osjetljive na vremenske promjene.

Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima, a preporučuje se boravak na otvorenom uz umjerenu fizičku aktivnost.

S obzirom na to da nas sutra očekuje promjenljivo oblačno uz sunčane periode pa čak i kišu moguće su različite meteorološke reakcije.

Što se tiče petka posebna opreznost se stavlja na asmatičare i osobe sa srčanim tegobama dok se kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata očekuje se smanjenje tegoba.

Pored svega, posljednji radni dan ove sedmice moguće je provesti sa glavoboljom i neraspoloženjem.