Logo
Large banner

Bijeli luk skuplji od mesa: Cijene na Tržnici idu i do 20 KM po kilogramu

Autor:

ATV
21.05.2026 07:21

Komentari:

0
Бијели лук скупљи од меса: Цијене на Тржници иду и до 20 КМ по килограму
Foto: ATV

Na banjalučkoj Tržnici ovih dana najveću pažnju kupaca privlače sezonsko voće i povrće, a ponuda je bogata i raznovrsna.

Jabuke se prodaju po cijeni od dvije do tri KM, banane od tri do 3,5 KM, dok za narandže i kruške treba izdvojiti od četiri do pet maraka. Jagode koštaju od šest do sedam KM, a trešnje od osam do devet maraka po kilogramu. Najskuplje voće je crno grožđe, čija se cijena kreće od 13 do 15 KM.

Kada je riječ o povrću, mladi kupus i crveni luk mogu se kupiti za dvije KM, dok je krompir od 1,5 do dvije marke. Paradajz, paprika, krastavac i blitva koštaju od četiri do šest KM, a tikvice od četiri do pet maraka. Za mladi krompir potrebno je izdvojiti 3,5 KM, dok se pasulj prodaje po cijeni od sedam do 13 maraka, prenosi Glas Srpske

Među skupljim proizvodima su bijeli luk, koji košta od 15 do 20 KM po kilogramu, te celer i peršun sa cijenom od 10 KM. Ista cijena je i za boraniju, dok suve šljive koštaju 10 maraka.

Prodavci ističu da je ponuda dobra, a najveća potražnja vlada za sezonskim proizvodima poput jagoda, mladog kupusa, salate i mladog krompira.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tržnica Banjaluka

voće i povrće

Cijene

Bijeli luk

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бивши затвореник усташког логора Јасеновац и дугогодишњи предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата Добрила Кукољ преминула је данас у Бањалуци у 94. години, речено је Срни у овом удружењу.

Društvo

Danas komemoracija Dobrili Kukolj

2 h

0
Виц дана: "Пуно вас воли ваша Сања"

Društvo

Vic dana: "Puno vas voli vaša Sanja"

2 h

0
Стубови за струју.

Društvo

Više ulica i naselja danas bez struje

2 h

0
Данас је Спасовдан: Ово су обичаји и вјеровања

Društvo

Danas je Spasovdan: Ovo su običaji i vjerovanja

2 h

0

  • Najnovije

09

03

„Komedija uživo“ na ulicama Rima

08

58

Imaju li radnici pravo na štrajk? Sud odlučuje

08

54

"Propalo je sve, nismo kao prije" Oglasila se žena Slobe Radanovića

08

53

"Bangaranga" u folk varijanti zapalila mreže

08

47

Zašto je Putin skinuo sako u Pekingu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner