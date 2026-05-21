Bijeli luk skuplji od mesa: Cijene na Tržnici idu i do 20 KM po kilogramu

Na banjalučkoj Tržnici ovih dana najveću pažnju kupaca privlače sezonsko voće i povrće, a ponuda je bogata i raznovrsna.

Jabuke se prodaju po cijeni od dvije do tri KM, banane od tri do 3,5 KM, dok za narandže i kruške treba izdvojiti od četiri do pet maraka. Jagode koštaju od šest do sedam KM, a trešnje od osam do devet maraka po kilogramu. Najskuplje voće je crno grožđe, čija se cijena kreće od 13 do 15 KM.

Kada je riječ o povrću, mladi kupus i crveni luk mogu se kupiti za dvije KM, dok je krompir od 1,5 do dvije marke. Paradajz, paprika, krastavac i blitva koštaju od četiri do šest KM, a tikvice od četiri do pet maraka. Za mladi krompir potrebno je izdvojiti 3,5 KM, dok se pasulj prodaje po cijeni od sedam do 13 maraka, prenosi Glas Srpske

Među skupljim proizvodima su bijeli luk, koji košta od 15 do 20 KM po kilogramu, te celer i peršun sa cijenom od 10 KM. Ista cijena je i za boraniju, dok suve šljive koštaju 10 maraka.

Prodavci ističu da je ponuda dobra, a najveća potražnja vlada za sezonskim proizvodima poput jagoda, mladog kupusa, salate i mladog krompira.