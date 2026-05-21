Merc predlaže da Ukrajina dobije status „pridruženog člana“ bez prava glasa

Njemački kancelar Fridrih Merc predložio je da se Ukrajini dodeli status „pridruženog člana“ EU bez prava glasa.

Očekuje se da će ovaj status omogućiti ukrajinskim predstavnicima da zvanično prisustvuju samitima EU, kao i sastancima Evropske komisije i Evropskog parlamenta.

Inicijativa je izložena u pismu Merca Ursuli fon der Lajen, predsedniku Evropske komisije, i predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, prenose mediji.

Ova mjera se predlaže za vrijeme trajanja potpunog procesa pristupanja Kijeva Evropskoj uniji.

Merc je dodao da njegov predlog za Ukrajinu neće uticati na druge zemlje kandidate za pridruživanje EU, i predložio je bloku da „razmotri inovativna rešenja“ za one koji već dugo rade na pridruživanju.

Dodao je da o tome planira razgovara sa kolegama, drugim evropskim liderima.

