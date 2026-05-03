Ne voli ga ni Tramp, ni narod: Merc nepopularan u Njemačkoj

03.05.2026 19:44

Komentari:

1
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку кабинета у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 15. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Više od 70 odsto Nijemaca nezadovoljno je načinom na koji kancelar Fridrih Merc obavlja svoj posao, pokazala je anketa agencije INSA koju je naručio list "Bild am zontag".

Prema ovom istraživanju, 71 odsto ispitanika nije zadovoljno radom Merca, a svaki peti (19 odsto) jeste.

Ukupno 76 odsto ispitanih je nezadovoljno politikom vladajuće koalicije, a samo 16 odsto je smatra zadovoljavajućom.

"Čak i među pristalicama bloka Hrišćansko-demokratske unije Njemačke i Hrišćansko-socijalne unije u Bavarskoj (CDU/SDU) većina je nezadovoljna politikom kancelara i njegove vlade", rekao je šef INSA Herman Binkert.

Доналд Трамп и Фридрих Мерц

Svijet

Evropa i Njemačka imaju daleko veći problem od povlačenja američkih vojnika

On je dodao da tu samo čudo može pomoći.

"Vlada ne može preokrenuti taj trend", rekao je on.

Anketa, u kojoj su učestvovale 1.004 osobe, sprovedena je 29. i 30. aprila.

Komentari (1)
