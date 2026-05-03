Ne voli ga ni Tramp, ni narod: Merc nepopularan u Njemačkoj

Više od 70 odsto Nijemaca nezadovoljno je načinom na koji kancelar Fridrih Merc obavlja svoj posao, pokazala je anketa agencije INSA koju je naručio list "Bild am zontag".

Prema ovom istraživanju, 71 odsto ispitanika nije zadovoljno radom Merca, a svaki peti (19 odsto) jeste.

Ukupno 76 odsto ispitanih je nezadovoljno politikom vladajuće koalicije, a samo 16 odsto je smatra zadovoljavajućom.

"Čak i među pristalicama bloka Hrišćansko-demokratske unije Njemačke i Hrišćansko-socijalne unije u Bavarskoj (CDU/SDU) većina je nezadovoljna politikom kancelara i njegove vlade", rekao je šef INSA Herman Binkert.

On je dodao da tu samo čudo može pomoći.

"Vlada ne može preokrenuti taj trend", rekao je on.

Anketa, u kojoj su učestvovale 1.004 osobe, sprovedena je 29. i 30. aprila.