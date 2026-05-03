Republika Srpska i FBiH još uvijek bez važnih medijskih zakona

BiH je zemlja u kojoj bez problema i bez ikakve odgovornosti možete otvoriti portal, prenijeti tuđi sadržaj bez navođenja autora, pa čak i plasirati neprovjerene i lažne informacije. Nećete za to odgovarati, jer ne postoji zakon koji reguliše tu oblast. A, potrebno ju je pod hitno urediti.

I, ne samo oblast onlajn novinarstva, već je neophodno za sve medije pronaći najbolja moguća zakonska rješenja, smatraju u Udruženju „BH novinari“.

„Smatramo u BiH novinarima da ne treba posebno regulisati onlajn portale, već insistirati na tome da se na nivou države donese zakon o transparentnosti medijskog vlasništva koji će tretirati vlasničku strukturu, koji će obavezivati medije da objave impresum, koji će regulisati sukob interesa", rekla je Borka Rudić, generalni sekretar Udruženja BH novinari.

U Republici Srpskoj formirana je Radna grupa koja bi trebalo da radi na tome da Srpska dobije Zakon o medijima, koji bi regulisao i rad portala. Sve je još mrtvo slovo na papiru.

„Potpuno je bilo jasno da je zakonodavstvo ekstremno zastarjelo, od toga da zakonodavstvo ne poznaje internet portal kao kategoriju do nekakvih komplikovanijih stvari koje postoje samo u onlajn medijima“, rekao je Danijel Simić, predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske.

O zakonskom rješenju koje bi regulisalo rad onlajn medija u BiH godinama se govori, ali ništa se ne radi. A, trebalo bi, poruka je poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Najbolje bi bilo, kažu, na nivou entiteta, ali ako Republika Srpska i federacija Bih mogu usaglasiti stav po tom pitanju, nemaju ništa ni protiv toga da se zakon usvoji u Parlamentu.

„Naravno da ni nama ne prijaju sve laži, niti ti pokušaji reketiranja. Mislim da pravim i čestitim novinarima ide u prilog da do toga dođe, jer pravi i čestiti novinari padaju u sjenku i tih reketaša i tih koji navodno imaju ekskluzivu, a zapravo imaju puno para na računu“, rekla je Sanja Vulić, šef Kluba poslanika SNSD-a u PD PS BiH.

Problem je posebno izražen u izbornim godinama, kada portali bez impresuma niču kao pečurke poslije kiše. Posluže svrsi, niko ih ne kontroliše, niti kažnjava i krajnje je vrijeme da se takvim pojavama stane u kraj, saglasni su i poslanici iz Federacije BiH.

„U medijskom prostoru je prilično haotično stanje. Danas se više ne zna ko je novinar, ko nije novinar. Mi smo imali seminare koji se tiče sajber sigurnosti i zaštite i novinara, ali to još nije uređeno. Ja očekujem da ćemo brzo imati zakonska rješenja koja će urediti ovu materiju“, rekao je Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u PD PS BiH.

Prijedlog zakona koji bi regulisao medijski prostor u BiH Udruženje BH novinari predalo je Ministarstvu komunikacija u Savjetu ministara još 2018. godine. Od tada se ništa nije pomjerilo sa mrtve tačke. Nema ni naznaka da hoće u skorije vrijeme.