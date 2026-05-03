Krokodil progutao čovjeka, policajca spustili u rijeku punu krokodila da izvuče ostatke

03.05.2026 20:51

Крокодил прогутао човјека, полицајца спустили у ријеку пуну крокодила да извуче остатке
U Južnoj Africi sprovedena je neuobičajena i opasna policijska operacija nakon što je jedan policajac helikopterom spušten u rijeku punu krokodila kako bi se izvukli ljudski ostaci. Vjeruje se da pronađeni ostaci pripadaju poduzetniku kojeg je prošle sedmice odnijela bujica.

Operacija je uslijedila nakon što je krokodil, za kojeg se sumnja da je pojeo nestalog muškarca, prethodno usmrćen, piše BBC.

Potraga za nestalim preduzetnikom

Potraga je pokrenuta prošle sedmice nakon što je automobil nestalog muškarca ostao zaglavljen dok je pokušavao preći nabujalu rijeku preko niskog mosta. Portparol policije u provinciji Mpumalanga, pukovnik Mavela Masondo, izjavio je za nacionalnu televiziju SABC da je vozilo pronađeno prazno, zbog čega se posumnjalo da je vozača odnijela snažna vodena struja.

Uočavanje krokodila i identifikacija

U potrazi su korišteni dronovi i helikopteri, a nedugo zatim na jednom riječnom otočiću uočeni su krokodili kako se sunčaju. Zapovjednik policijske ronilačke jedinice Johan “Poti” Potgieter rekao je da je na osnovu iskustva zaključeno da je jedna životinja nedavno jela.

"Osim što je imao izrazito pun stomak, nije se pomjerao niti pokušavao pobjeći u rijeku uprkos buci dronova i helikoptera", rekao je Potgieter za portal News24.

Opasna operacija izvlačenja

Nakon što je krokodil usmrćen, Potgieter je spušten iz helikoptera kako bi izveo, kako je policija opisala, “veoma opasnu i složenu operaciju izvlačenja”. On je osigurao životinju užetom, nakon čega su obojica podignuti iz rijeke Komati na sjeveroistoku zemlje.

Potgieter je priznao da je situacija bila izuzetno rizična. “Nije baš najpametnije približavati se opasnom dijelu krokodila”, rekao je. Njegovu hrabrost pohvalila je i vršilac dužnosti načelnika južnoafričke policije, general-pukovnik Puleng Dimpane.

Otkriće u Nacionalnom parku

Krokodil, dugačak 4,5 metara i težak oko 500 kilograma, prevezen je u Nacionalni park Kruger, gd‌je su u njegovoj utrobi pronađeni ljudski ostaci. DNK analize će utvrditi da li pripadaju nestalom poduzetniku.

Zanimljivo je da je u želucu pronađeno i šest pari različitih cipela. Potgieter je rekao da to ne mora nužno značiti da je krokodil napao više ljudi.

- Krokodil će progutati doslovno bilo šta - zaključio je.

