Grahovac za ATV: Stvarno svi smo presrećni

Milica Jagodić
03.05.2026 21:48

Срђан Граховац
Foto: ATV

Kapiten fudbalskog kluba Borac Srđan Grahovac nije krio oduševljenje nakon pobjede koju su ostvarili nad ekipom Sarajeva.

"Bogu hvala, četvrta za naš klub. Stvarno svi smo presrećni. Iskreno mislim da ovo niko nije očekivao u početku sezone, da ćemo ovako rano da riješimo. Svaka čast momcima još jednom, kapa dole. Pričali smo milion puta kakvu ekipu imamo, kako rade svi momci. Momci koji ne igraju kako se odnose prema našem klubu prema našim igračima", rekao je Srđan Grahovac, kapiten FK Borac.

Kapiten fudbalskog kluba Borac naglašava koliko je zadovoljan svim članovima u ekipi kao i da ih očekuje veliko slavlje nakon pobjede.

"Hvala navijačima, oni znaju šta mi mislimo o njima. Koliko cijenimo što prvo dođu na utakmicu na naš stadion, a pogotovo kad prevale ovoliki put. Uvijek su uz naš klub, bili su i u dosta težim vremenima. Neka im je srećan put i neka nas čekaju u Banjaluci da zajedno proslavimo", rekao je Grahovac za ATV.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

