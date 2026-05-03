Mančester junajted obezbijedio Ligu šampiona: U meču od pet golova pao Liverpul

Fudbaleri Mančester junajteda pobijedili su Liverpul 3:2 u utakmici 35. kola Premijer lige. Ovom pobjedom su matematički obezbijedili učešće u Ligi šampiona sljedeće sezone.

Jak tempo, pregršt šansi i golova - sve što ljubitelji fudbala vole. Fantastičan duel opravdao je renome Liverpula i Mančester junajteda i značaj borbe za treće mjesto.

Dva rana gola Junajteda nagovijestili su goleadu, ali ne i meč bez neizvjesnosti. Prvo je Mateus Kunja sjajnim šutem doveo domaćina u prednost u 6. minutu. Zatim je Benjamin Šeško uz puno sreće i nakon konsultacije VAR-a podigao na 2:0 u 14. minutu. Sudije su se dugo premišljale da li je Slovenca lopta pogodila u ruku i potom otišla u mrežu. Međutim, nisu vidjeli ništa sporno za promenu odluke.

Liverpul odlično ulazi u drugo poluvreme i vrlo brzo se rezultat poravnava. Dominik Soboslaj je u 47. minutu vrlo preciznim majstorskim šutem iskosa smanjio zaostatak. Devet minuta kasnije golman Junajteda Sene Lamens čini ogromnu grešku prilikom ispucavanja i poklanja loptu rivalu na ivici sopstvenog kaznenog prostora. Poslije presječene lopte, igrači Liverpula su razmijenili par lakih paseva i gol Kodija Gakpa je rezultat.

Vratio se žar na travnati teren "Old Traforda". Svaki posjed se činio presudnim. Liverpul je imao inicijativu, dok je Junajted vrebao kontranapade i iz jedne takve akcije u 77. minutu je Kobi Mejnu dočekao loše ispucanu loptu za 3:2.

Junajted je povećao distancu na trećoj poziciji u odnosu na Liverpul na plus šest.

Liverpulov niz od tri trijumfa u Premijer ligi je zaustavljen i povratak na pobednički kolosjek mogu da ostvare u narednom kolu protiv Čelsija na "Enfildu".

Mančester junajted se sprema za gostovanje kod Sanderlenda.

(RTS)