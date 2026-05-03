Rupa na rupi: Banjalučani ogorčeni radom Gradske uprave

03.05.2026 19:40

Рупе на цестама у Бањалуци
Foto: ATV

Radojka Petrović u Kosovskoj ulici ima kuću i sve bi bilo dobro kad bi do kuće mogla doći. Kaže da u svoje dvorište dođe automobilom je nemoguća misija.

"Evo vidite ne mogu uopšte prići kući od ovog odrona, ovo je ovako već dvije godine, zvali smo i raspitivali smo se međutim ne vidimo da ima ikakvog napretka. Naravno da se plašim ja evo i sada ovde dok stojim ne osjećam se sigurno ni za vas ni za mene nije sigurno stajati", rekla je Radojka Petrović, mještanka.

Nataša Šarić majka petomjesečne bebe, trudnoću je provela samo y jednom pitanju da li će do porodilišta na vrijeme. Nakon pola godine situacija se promijenila, ali na gore. Svakom novom kišom put sve više propada, a rješenja ni na vidiku.

"Imali smo problem zimi jer okolnim putem kad idemo koji je isto propao ne čiste nam dovoljno, za Božić nismo mogli izaći iz kuće, rekla je Nataša Šarić ,mještanka .

Da jedan problem sa sobom nosi i ostale svjedoči i primjer prvog komšije koji je redovna žrtva klizišta, napuknuća cijevi i poplave.

„Ispod ima cijev koja je pukla, Komšiji je za 14 mjeseci 4 poplavljena kuća, 4 puta je mijenjao sve u kući, to se ne čisti i sve kad se otopi slije se njemu u kuću“, kaže Nataša Šapić, mještanka.

Ugrožena je bezbjednost svih pogotovo djece ističe Nataša. Dodaje da su nadležni dolazili i obećali sanaciju ali da do nje nije došlo. 14 mjeseci bez ikakve intervencije Grada. Goran Maričić predsjednik Gradskog odbora, ističe da je skupštinska većina, predvođena SNSD-om, amandmanom u budžetu obezbijedila novac za sanaciju i da se sada čeka gradonačelnik Banjaluke da sanaciju odobri.

"Mi smo informisali građane Lauša i Kosovske ulice jedino šta nam preostaje da ponovo pozovemo gradonačelnika i Gradsku upravu da u naše ime u ime SNSD-a i ime građana tog dijela grada da se sanira ulica što prije jer su sredstva obezbjeđena u budžetu grada“, rekao je Goran Maričić, predsjednik Gradskog odbora.

Povratnu informaciju o sanaciji ne samo ovog, već i puta u Debeljacima, Motikama i ostalim banjalučkim naseljima dobila je ATV.

"Dok su Atinjani pravili Akropolj, dok su Parižani pravili Ajfelov toranj i mnoga druga djela čovječanstva isto je bio dio Pariza koji je imao neku rupu“, rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Saobraćajna revolucija Draška Stanivukovića neće izbjeći ova naselja, kako kaže gradonačelnik obnove puteva biće. Da li će biti sutra ili ipak malo sutra ostaje da vidimo.

