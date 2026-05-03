Zelena infrastruktura Banjaluke ne može biti samo ukras; Uništavaju se rijeke, sjeku stabla

Urbano planiranje nije samo pitanje arhitekture i izgradnje - ono određuje kako živimo, krećemo se, dišemo i odgajamo djecu. Dobro planiran grad podrazumijeva balans između razvoja, infrastrukture, zelenih površina i kvaliteta života građana.

Profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Marijana Kapović Solomun rekla da su naši prirodni resurski takvi da ih imamo dovoljno ali što se tiče Banjaluke, istakla je da zelena infrastruktura ne može biti samo ukras u gradu.

"Ona mora biti integrisana u cijelom sistemu. Ključno je da vidimo fukcionalnost, povezanost i kvalitet", istakla je ona za RTRS

Navela je da je trenutno stanje u Banjaluci loše.

"Parkovi su nepovezani, uništavaju se rijeke, sjeku stabla. Nemamo ni odgovornost po pitanju ko donosi te odluke", istakla je Kapović Solomun.

Ističe da bi Banjaluke trebala biti model za sve ostale gradove u Srpskoj, ali to ipak nije.

"Suludo je voditi i najveći grad bez bilo kakve saradnje sa akademskom zajednicom", rekla je Kaspović Solomun.,

Ona je naglasila da je zelena infrastruktura Banjaluke na vrlo niskom nivou, nerijetko devastirana i nerijetko bez ikakvog pregleda i kontrole zdravstvenog stanja.

Dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Saša Čvoro naveo je u našem Jutarnjem programu da svjedočimo sve većem broju stanova, a da se manje brine o samoj namjeni.

"I to vidimo u svim većim gradovima u Srpskoj. Cilj bi trebao biti da se poveća kvalitet života", rekao je Čvoro.

Istakao je da se u Banjaluci vode samo kratkoročne politike.

"Imamo relativno povećanje broja stanovnika, a apsolutno se smanjuje. U Banjaluku dolaze studenti i građani iz drugih opština i to je uzrok", rekao je Čvoro.

Rekao je da se gradovi previše brzo šire.

"Postavlja se pitanje šta ćemo ostaviti budućim generacijama. Banjaluke već odavno nije zeleni grad", jasan je Čvoro.

Naveo je da se nude i Gradskoj upravi i Vladi Srpske.

"Veomo smo rijetko pitani za bilo kakve odluke. Spremni smo da pomognemo svima", izjavio je Čvoro.