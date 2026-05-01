Banjalučani tradicionalno na izletištima za Prvi maj

Prvi maj tradicionalno je obilježen na nekim od najpopularnijih izletišta u okolini Banjaluke.

Ćevapi, ražnjići, dobro društvo i još bolja atmosfera. Ovdje se uživa, odmara, proslavlja, a mi bilježimo kadrove. Ma da, mora se priznati na ovakvom zadatku se ne žalimo. Pitali smo građane kako se provode za Prvi maj?

"Atmosfera je dobra, okupio sam se sa svojih par drugara, uz topao roštilj, toplo vrijeme i hladan Vrbas".

"Šta da vam kažem, hladno pivo, topla atmosfera, hrana, sve, na vama je samo da dođete".

"Prvi maj sa najboljim drugaricama, sa društvom u krugu najbližih ljudi, atmosfera je za sada odlična, vidjećemo kasnije".

"Provodimo se spektakularno, atmosfera je divna, mnogo ljudi i nadamo se da traje".

"Prvi maj kao prvi maj uvijek lijepo ovako sa društvom, sjedi sel, roštilja se, malo se i popije koja, što se kaže, ali uglavnom lijepo je, da se obilježi ovaj praznik rada, pošto puno radimo".

"Ja sam evo došla iz Holandije da proslavim prvi maj ovde".

Prosječna temperatura je oko 17 stepeni, prijatno vrijeme za boravak građana Banjaluke i ove godine na otvorenom, van grada.