Banjalučani tradicionalno na izletištima za Prvi maj

01.05.2026 19:19

Први мај Бањалука
Foto: ATV

Prvi maj tradicionalno je obilježen na nekim od najpopularnijih izletišta u okolini Banjaluke.

Ćevapi, ražnjići, dobro društvo i još bolja atmosfera. Ovdje se uživa, odmara, proslavlja, a mi bilježimo kadrove. Ma da, mora se priznati na ovakvom zadatku se ne žalimo. Pitali smo građane kako se provode za Prvi maj?

Kako se provodiš za prvi maj i kakva je atmosfera?

"Atmosfera je dobra, okupio sam se sa svojih par drugara, uz topao roštilj, toplo vrijeme i hladan Vrbas".

"Šta da vam kažem, hladno pivo, topla atmosfera, hrana, sve, na vama je samo da dođete".

"Prvi maj sa najboljim drugaricama, sa društvom u krugu najbližih ljudi, atmosfera je za sada odlična, vidjećemo kasnije".

"Provodimo se spektakularno, atmosfera je divna, mnogo ljudi i nadamo se da traje".

"Prvi maj kao prvi maj uvijek lijepo ovako sa društvom, sjedi sel, roštilja se, malo se i popije koja, što se kaže, ali uglavnom lijepo je, da se obilježi ovaj praznik rada, pošto puno radimo".

"Ja sam evo došla iz Holandije da proslavim prvi maj ovde".

Prosječna temperatura je oko 17 stepeni, prijatno vrijeme za boravak građana Banjaluke i ove godine na otvorenom, van grada.

Više iz rubrike

Аутобус превоз јавни превоз градски превоз бусеви

Banja Luka

Stanivuković ne može ignorisati srednjoškolce: Mladi Banjaluke su dovoljno čekali!

4 h

1
Смеће, контејнер, отпад, кесе

Banja Luka

Novi asfalt, stare navike: Banjalučka naselja nastavljaju trend - "pretrpani kontejneri"

5 h

0
Слободан Кесић

Banja Luka

Banjalučki plivači pokrenuli akciju za Slobodana Kesića

12 h

0
Зграда градске управе у Бањалуци.

Banja Luka

Nije sve zatvoreno: Ovo je radno vrijeme za 1. i 2. maj u Banjaluci

23 h

0

  • Najnovije

21

37

Saša Obradović zagrmio: Košarkaška i ljudska bruka, sramotno ponašanje

21

30

Jedna rupa na putu može da napravi ozbiljan kvar na autu: Evo šta prvo strada

21

03

Advokatica ubijene Elme Godinjak: "Tarik ju je uhodio i imao zabranu prilaska"

20

58

Brisel: SAD pokazuju da su nepouzdan partner

20

52

Poznat identitet ubijene novinarke (41) u Sarajevu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner