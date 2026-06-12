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Jedan znak će se u subotu prepustiti strasti, a u nedjelju donijeti važnu odluku

Autor:

ATV
12.06.2026 20:23

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Foto: pexels/Ann Bugaichuk

Intenzitet je srednje ime svake Škorpije, a ovaj vikend, od 12. do 14. juna, donijeće vam priliku da tu energiju usmjerite u nešto zaista transformativno. Dok se drugi bave površnim razgovorima, Škorpija će se duboko pozabaviti rješavanjem misterija koje im već neko vrijeme okupiraju umove.

Bilo da je u pitanju tajni projekat na poslu ili komplikovana porodična veza, vaša intuicija će biti na vrhuncu, omogućavajući vam da vidite šta drugi kriju iza kulisa. Ne bojte se svoje strastvene prirode, jer će vam ona pomoći da izađete kao pobjednik iz delikatne situacije ovog vikenda.

Tajne, strast i duboki razgovori

Subota donosi emotivno nabijenu atmosferu. Škorpije, mogli biste se naći usred strastvene svađe koja će se, uprkos početnim varnicama, završiti dubljom vezom sa voljenom osobom. Ako ste slobodni, neko koga smatrate samo poznanikom mogao bi vam otkriti svoja prava osjećanja, ostavljajući vas da razmišljate o mogućoj zajedničkoj budućnosti.

Vaša misteriozna aura biće magnet za ljude, ali budite selektivni u pogledu toga kome otvarate svoje srce. Nisu svi spremni za dubinu koju Škorpija nudi, zato ostanite vjerni svojim instinktima i ne snižavajte svoje standarde zbog trenutne dosade.

Profesionalni blicevi i oprez u pokretu

Iako je vikend, u nedjelju bi Škorpije mogle da dobiju važne vijesti na poslu ili informacije koje će značajno uticati na razvoj njihove karijere. To može biti imejl koji dugo čekate ili poziv kolege koji nudi saradnju na uzbudljivom projektu.

Mudro koristite ove informacije i nemojte ih odmah svima objavljivati – neka vaša prednost ostane vaša tajna još neko vrijeme.

Što se tiče zdravlja i bezbjednosti, budite oprezni u saobraćaju i tokom fizičkih aktivnosti, jer nepromišljenost može dovesti do lakših povreda. Završite veče u miru, uz muziku ili film koji odgovara vašem trenutnom raspoloženju, omogućavajući sebi da se potpuno isključite iz spoljašnjeg svijeta prije nego što započnete novu nedjelju.

(indeks)

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