Najstarija na svijetu: Ovo je legenda o "zastavi sa neba"

Na današnji dan, 11. luna 1748. godine, danski kralj donio je uredbu kojom je službeno propisan izgled Dannebroga, slavne danske zastave koja se smatra najstarijom državnom zastavom na svijetu u neprekidnoj upotrebi.

Iako je njezina istorija mnogo starija, upravo je taj dokument odredio oblik zastave kakav poznajemo i danas.

Dannebrog je jednostavan, ali prepoznatljiv. Crveno polje i bijeli krst pomaknut ulijevo postali su jedan od najpoznatijih državnih simbola na svijetu, a poslužili su i kao uzor zastavama ostalih nordijskih zemalja.

Legenda o zastavi s neba

Uz dansku zastavu veže se jedna od najpoznatijih evropskih legendi. Prema predaji, nastala je 15. juna1219. tokom bitke kod Lyndanisse, na području današnje Estonije. Danski kralj Valdemar II. vodio je krstaški pohod protiv lokalnog stanovništva, a njegova vojska našla se u teškoj situaciji.

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U trenutku kada se činilo da će izgubiti bitku, s neba se navodno spustila crvena zastava s bijelim krstom. Danski vojnici to su protumačili kao božanski znak, skupili snagu i izvojevali pobjedu.

Iako je riječ o jednoj od najpoznatijih danskih priča, istoričari smatraju da je legenda nastala znatno kasnije. Ne postoje izvori iz 13. vijeku koji spominju čudesni događaj, a priča se prvi put pojavljuje tek nekoliko stotina godina poslije.

Od legende do standardiziranog simbola

Ni sama zastava vjerojatno nije nastala od‌jednom. Najstariji pouzdani prikazi Dannebroga potiču iz 14. vijeka, kada se pojavljuje u evropsim grbovnicima i povezuje s danskim kraljevima. Tokom sljedećih vijekova koristili su je vojska i mornarica, a postupno je postala simbol cijele države.

Važan korak dogodio se upravo 11. juna 1748. godine. Tada je kraljevskom uredbom propisan izgled trgovačke zastave Danske, uključujući njezine proporcije i izgled karakterističnog krsta. Time nije stvorena nova zastava, nego je standardiziran simbol koji se već vijekovima koristio.

Obični građani dugo nisu smjeli slobodno isticati Dannebrog. U određenim razdobljima za to je bilo potrebno posebno dopuštenje vlasti, a tek sredinom 19. stoljeća zastava je postala opšte prihvaćen nacionalni simbol koji su mogli koristiti svi Danci.

Nordijski krst koji je obišao svijet

Dannebrog je ostavio snažan trag i izvan Danske. Njegov karakteristični nordijski krst kasnije su preuzele Švedska, Norveška, Finska, Island i Farski Otoci, pa je postao jedno od najprepoznatljivijih obilježja sjeverne Evrope.

Posebnost danske zastave nije samo njezina starost nego i mjesto koje zauzima u svakodnevnom životu. Danci je ističu na rođendanima, vjenčanjima, porodičnim proslavama i državnim praznicima. Može se vid‌jeti na tortama, božićnim ukrasima i u vrtovima porodičnih kuća, što je neuobičajeno za većinu nacionalnih zastava.

Zbog svoje duge i gotovo neprekinute upotrebe Dannebrog se danas smatra najstarijom državnom zastavom na svijetu koja je i dalje u službenoj upotrebi. Iako priča o zastavi koja je pala s neba vjerojatno pripada svijetu legendi, činjenica je da je jedan od najstarijih nacionalnih simbola Evrope, piše Indeks.