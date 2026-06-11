"Rajaner" pod istragom zbog naplate roditeljima za sjedenje sa djecom

Britanska agencija za zaštitu konkurencije i tržišta pokrenula je istragu protiv avio-kompanije "Rajaner" zbog politike naplate dodatnih naknada roditeljima koji žele da sjede zajedno sa svojom djecom tokom leta.

Regulator ispituje da li je naknada od oko 10 evra po letu za izbor sjedišta nepravedna ugovorna praksa i potencijalno kršenje zakona o zaštiti potrošača, prenio je Skaj njuz.

Ekonomija Eksplodirale cijene nafte: Svijet strahuje od novog šoka

Posebna pažnja je usmjerena i na to da li se radi o tzv. modelu "drip pricing", u kojem se konačna cijena usluge ne prikazuje odmah, već se dodatni troškovi dodaju tokom procesa rezervacije.

Prema pravilima avio-kompanije, djeca uzrasta od dvije do 11 godina moraju da sjede uz najmanje jednog roditelja ili odraslu osobu, ali regulator razmatra da li način naplate ipak predstavlja dodatni i potencijalno nefer trošak.

CMA navodi da je istraga u ranoj fazi i da još nije utvrđeno da li je došlo do kršenja zakona, ali ističe da će dalji koraci zavisiti od prikupljenih dokaza.

Hronika Dječaci pušku pronašli u kući: Policija objavila detalje drame u Prijakovcima

Iz kompanije "Rajaner" odbacuju navode i istragu nazivaju "lažnom", tvrdeći da njihova politika porodičnih sjedišta štedi porodice i da roditelji ne plaćaju dodatno za djecu koja sjede uz njih u okviru rezervacije.

Istraga bi mogla da se završi utvrđivanjem nepravilnosti, uvođenjem korektivnih mjera ili zatvaranjem slučaja, naveo je britanski regulator.

(Tanjug)