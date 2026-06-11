Logo

"Rajaner" pod istragom zbog naplate roditeljima za sjedenje sa djecom

Autor:

ATV
11.06.2026 10:39

Komentari:

0
Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.
Foto: Wayne Jackson/Pexels

Britanska agencija za zaštitu konkurencije i tržišta pokrenula je istragu protiv avio-kompanije "Rajaner" zbog politike naplate dodatnih naknada roditeljima koji žele da sjede zajedno sa svojom djecom tokom leta.

Regulator ispituje da li je naknada od oko 10 evra po letu za izbor sjedišta nepravedna ugovorna praksa i potencijalno kršenje zakona o zaštiti potrošača, prenio je Skaj njuz.

Нафта

Ekonomija

Eksplodirale cijene nafte: Svijet strahuje od novog šoka

Posebna pažnja je usmjerena i na to da li se radi o tzv. modelu "drip pricing", u kojem se konačna cijena usluge ne prikazuje odmah, već se dodatni troškovi dodaju tokom procesa rezervacije.

Prema pravilima avio-kompanije, djeca uzrasta od dvije do 11 godina moraju da sjede uz najmanje jednog roditelja ili odraslu osobu, ali regulator razmatra da li način naplate ipak predstavlja dodatni i potencijalno nefer trošak.

CMA navodi da je istraga u ranoj fazi i da još nije utvrđeno da li je došlo do kršenja zakona, ali ističe da će dalji koraci zavisiti od prikupljenih dokaza.

Полиција потрага

Hronika

Dječaci pušku pronašli u kući: Policija objavila detalje drame u Prijakovcima

Iz kompanije "Rajaner" odbacuju navode i istragu nazivaju "lažnom", tvrdeći da njihova politika porodičnih sjedišta štedi porodice i da roditelji ne plaćaju dodatno za djecu koja sjede uz njih u okviru rezervacije.

Istraga bi mogla da se završi utvrđivanjem nepravilnosti, uvođenjem korektivnih mjera ili zatvaranjem slučaja, naveo je britanski regulator.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

avion

letovi

Rajaner

istraga

istraga protiv Rajanera

Komentari (0)

Pročitajte više

Полиција Србија

Hronika

Motociklista se zakucao u potporni zid: Jeziva nesreća kod Užica

2 h

0
Три старије жене преварио за 120.000 евра: Ухапшен преварант у Загребу

Region

Tri starije žene prevario za 120.000 evra: Uhapšen prevarant u Zagrebu

2 h

0
Снажан земљотрес погодио Иран

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Iran

2 h

0
Свиње

Društvo

Afrička kuga se ponovo pojavila u dijelu Srpske

2 h

0

Više iz rubrike

Снажан земљотрес погодио Иран

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Iran

2 h

0
У Московској области спријечен терористички напад

Svijet

U Moskovskoj oblasti spriječen teroristički napad

3 h

0
Ирански државни медији објавили су видеоснимак за које тврде да приказују лансирање пројектила и беспилотних летјелица кориштених у ноћашњим нападима на америчке војне циљеве на Блиском истоку.

Svijet

Tramp ispunio prijetnje, u Iranu eskplozije i sirene: Teheran poručuje da neće popustiti

5 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Svijet

Otac, majka i kćerka stradali u požaru: Tragedija u Njemačkoj

5 h

0

  • Najnovije

12

46

Dodik: Ekstremizam Irana mora biti zaustavljen, Srpska je to osjetila na sopstvenoj koži

12

44

Minić sa predstavnicima Kinološkog saveza: Malo je tako odanih drugara kao što su psi

12

36

Ako osjećate hronični umor, provjerite da li vam nedostaju ova dva vitamina

12

34

Nevesinjac na rođendanu nokautirao mladića, prijeti mu do pet godina zatvora

12

34

Tu je i legenda BiH: Čak osam igrača na Mundijalu ima 40 i više godina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima