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Tri starije žene prevario za 120.000 evra: Uhapšen prevarant u Zagrebu

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ATV
11.06.2026 10:19

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Три старије жене преварио за 120.000 евра: Ухапшен преварант у Загребу
Foto: Pixabay

Zagrebačka policija razotkrila je prevaru u kojoj je 44-godišnjak, koji je prije samo šest mjeseci pušten iz zatvora, uz pomoć zasad nepoznate pomagačice oštetio tri starije žene za oko 120 hiljada evra, nakon lažnih poziva u ime banke u kojima su ih uvjerili da imaju nevažeće novčanice.

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da su od marta do juna 2026. počinili četiri kaznena djela prevare, od kojih je jedno ostalo u pokušaju. Na meti su bile žene u dobi od 79, 80, 82 i 90 godina na području Zagreba.

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Nepoznata žena telefonom je kontaktirala žrtve, predstavljajući se kao zaposlenica banke i tvrdila da posjeduju nevažeće valute koje treba zamijeniti.

Nakon što bi stekla njihovo povjerenje, o tome bi obavijestila osumnjičenog, koji bi dolazio u domove žrtava, predstavljao se kao zaštitar banke i preuzimao novac, prenosi Hina.

Tri su žene povjerovale u prevaru, dok je 79-godišnjakinja u jednom slučaju posumnjala i nakon savjeta sestrične odbila predati novac.

Najveća pojedinačni plijen iznosio je 109 hiljada evra, a u posljednjem slučaju, 9. juna, osumnjičeni je uzeo 10 hiljada američkih dolara, ali policija ga je ubrzo uhapsila te kod njega pronašla cijeli iznos.

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Nakon kriminalističkog istraživanja policija je 44-godišnjaka prijavila Opštinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu i predala ga pritvorskom nadzorniku, a riječ je o osobi koju je policija i ranije više puta kazneno prijavljivala.

Policija upozorava građane, naročito starije, da budu oprezni kod poziva nepoznatih osoba koje se predstavljaju kao službene osobe ili radnici banaka te traže novac ili podatke o financijama. Savjetuju da se takvi pozivi odmah prekinu.

(Crna-Hronika)

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Hrvatska

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Evri

Policija

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