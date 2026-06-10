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Veliki požar u Hrvatskoj, sve hitne službe na terenu

Autor:

ATV
10.06.2026 20:37

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Велики пожар у Хрватској, све хитне службе на терену
Foto: Youtube/Zagorje.com

U Svetom Križu Začretju, tačnije u Pustodolu Začretskom, izbio je veliki požar koji se brzo proširio.

Kako je potvrdila Policijska uprava krapinsko-zagorska, dojava o požaru stigla je u 16.22 časa. Reporter „Zagorje.koma“ potvrdio je da je riječ o požaru velikih razmjera, piše portal Zagorje.com.

Na terenu su vatrogasci Zagorske javne vatrogasne jedinice Zabok sa nekoliko vozila i još se bore sa vatrom, a gašenje im otežava jak vjetar. Iz minuta u minut stiže sve više vatrogasaca.

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Riječ je o firmi „Prostorija“, koja se bavi dizajnom i izradom namještaja.

U ovom trenutku nije poznato više detalja, odnosno da li ima povrijeđenih osoba, ali je na mjesto požara nešto ranije stigla i Hitna pomoć, piše „Zagorje.kom“. Nezvanično, požar je krenuo od male nadstrešnice, gdje se, kako navode, nalazi velika količina otpada od spužve.

Načelnik Svetog Križa Začretja Marko Kos rekao je za „Zagorje internešenel“, a prenosi „Danas.hr“, da je stanje veoma loše.

„Nije dobro. Matična zgrada je praktično gotova, vatrogasci se trude, ali stanje je veoma loše“, rekao je Kos i dodao da je gasni sistem zatvoren iz predostrožnosti, s obzirom na to da fabrika ima gasnu sušaru.

Komandir Zagorske javne vatrogasne jedinice Zabok Dražen Sinković rekao je za „Zagorje“ da se požar gasi i vodom i pjenom, te da se na požarištu nalazi oko 70 vatrogasaca. Dodao je da nema povrijeđenih, kao ni opasnosti od širenja požara na druge firme ili naseljeno područje.

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„Svjedočimo požaru firme ’Prostorija’, gdje su zahvaćene hale u kojima se proizvode namještaj i madraci, kao i sve ostalo što se nalazi u proizvodnji. Nažalost, požar je velikog obima.

Dojava o požaru stigla je u 16.22 časa. Automatski su upućene sve snage koje su se od prvog trenutka mogle aktivirati, odnosno Zagorska javna vatrogasna jedinica i Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretje, a u pripravnost su stavljeni Dobrovoljno vatrogasno društvo Zabok i Javna vatrogasna jedinica Krapina. Dolaskom prve ekipe podignute su sve snage koje su trenutno na raspolaganju i koje su dovoljne da se ovaj požar pokuša staviti pod kontrolu.

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Vatrogasci se u ovom trenutku bore da se požar ne proširi na zadnju halu. Toplota je velika, kao i goriva energija, tako da se nadamo da ćemo uspjeti da zaustavimo požar i spriječimo da se proširi na ono što je ostalo od firme ’Prostorija’“, rekao je Sinković.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je da se situacija polako stavlja pod kontrolu.

„Veliki dio je zahvaćen požarom, ali su vatrogasci zaista nadljudskim naporima uspjeli da zaustave širenje na dalji dio objekta. Mislimo da smo trenutno zaustavili požar u tim gabaritima. Daleko je to još od samog gašenja i lokalizacije požara, ali zasigurno sada držimo situaciju pod kontrolom i vjerujem da više neće biti mogućnosti širenja požara.

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Tu imamo oko 75 operativnih vatrogasaca, obje javne vatrogasne jedinice, pet dobrovoljnih vatrogasnih društava, 15 do 16 vatrogasnih vozila i auto-cisterne. Dakle, podigli smo najveće snage koje trenutno imamo. U komunikaciji sam i sa glavnim vatrogasnim komandirom. Odgovorili smo punim snagama na ovaj požar i mislim da smo uspješno odgovorili, da smo uspjeli da ga zaustavimo u gabaritima u kojima smo mogli. Šteta je velika, ogromna, ali smo odgovorili onako kako smo najbolje mogli, a mislim da je to veoma dobro“, rekao je Skuliber, piše „Zagorje“.

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