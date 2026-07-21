Zahvat od 6 sati završili za 30 minuta: Humanoidni roboti prvi put uspješno operisali životinju

Humanoidni roboti, koji izgledom i pokretima podsjećaju na ljude, prvi put su uspješno izveli operaciju na živoj životinji koristeći standardne medicinske instrumente.

Riječ je o značajnom koraku u razvoju robotske hirurgije, koji bi u budućnosti mogao da pomogne u rješavanju nedostatka hirurga, posebno u sredinama u kojima nedostaje medicinsko osoblje.

Hirurzi koji se bave rijetkim i složenim operacijama imaju jednu od najvećih stopa profesionalnog sagorevanja, a razlog su česta hitna putovanja, izuzetno zahtjevan posao sa velikim rizikom i pritisci koje nosi zdravstveni sistem, prema podacima Američkog ljekarskog udruženja. Upravo zato je potreba za novim rješenjima sve veća, a u budućnosti bi jedno od njih mogli biti roboti-hirurzi.

Tim inženjera i hirurga sa Univerziteta Kalifornije u San Dijegu nedavno je objavio rezultate dva uspješna pretklinička ispitivanja koja pokazuju da bi humanoidni roboti mogli da postanu vrijedni članovi hirurških timova. Roboti su izveli dve demonstracione operacije koristeći obične ručne hirurške instrumente namjenjene ljudskim ljekarima.

Iako se robotske ruke već godinama koriste u operacijama na daljinu, pa čak i tokom svemirskih misija, istraživači ističu da su ovo prva ispitivanja u kojima su humanoidni roboti mogli da rukuju klasičnim hirurškim instrumentima na isti način kao čovjek.

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U prvom ispitivanju jedan robot je, uz pomoć ljudskog asistenta, uspješno uklonio žučnu kesu živoj svinji, dok je licencirani veterinar nadgledao anesteziju i stanje životinje. U drugom eksperimentu dva robota su sarađivala i izvela istu laparoskopsku operaciju bez ljudskog hirurga pored operacionog stola.

Za razliku od današnjih hirurških sistema, poput široko rasprostranjenog "Da Vinčija", koji su masivne mašine sa tri ili četiri robotske ruke i težinom od oko 817 kilograma, ovaj novi robot "Surdži (Surgie)" težak je svega oko 27 kilograma.

Pored toga što koristi standardne hirurške instrumente, može i da hoda. Zato istraživači veruju da bi u budućnosti mogao čak i samostalno da donosi instrumente ostalim članovima hirurškog tima. Prema riječima naučnika, ovakvi roboti mogli bi da se koriste u operacionim salama u kojima nema prostora za velike robotske sisteme, ali i u sredinama koje se suočavaju sa nedostatkom medicinskog osoblja.

Dobro prihvaćeni u operacionoj sali

Nakon operacija, hirurzi koji su sarađivali sa robotima popunili su ankete u okviru studije. Daljinski operateri procijenjivali su ergonomiju sistema i preciznost upravljanja, dok su ostali članovi tima ocenjivali saradnju sa robotima.

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"Bili smo iznenađeni koliko se 'Surdži' dobro uklopio u naš radni prostor i tok rada", rekao je koautor studije i specijalizant opšte hirurgije Nikita Tareja.

Napredak je već značajan - robotska laparoskopska operacija koja je u ranijoj fazi razvoja trajala oko šest sati sada se može izvesti za približno 30 minuta.

Istraživači, međutim, priznaju da još postoje neki izazovi. Jedan od glavnih problema je kašnjenje signala prilikom daljinskog upravljanja, što je posebno važno za operacije na velikim udaljenostima. Takođe, sistem još uvijek zahtjeva povremenu rekalibraciju, a operacije su sporije nego kod iskusnih hirurga, prenosi "Forbs".

(rt balkan)