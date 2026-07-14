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Od ovog nema odbrane: Rusi bacili jedno od najrazornijih oružja u arsenalu

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 08:27

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Од овог нема одбране: Руси бацили једно од најразорнијих оружја у арсеналу
Foto: X/Printscreen/@Osint613

Na društvenim mrežama pojavio se video snimak koji prikazuje ruski udar posebno razornom vođenom (kliznom ili gliserskom) bombom FAB-3000 na grad Orihiv u Zaporoškoj oblasti Ukrajine, koji se nalazi na prvoj liniji fronta.

Prema informacijama sa društvenih mreža, bomba je nosila oko 1,4 tone eksploziva, ali do sada objavljene informacije ukazuju na to da može da nosi eksplozivno punjenje veće od 3 tone.

Vođene bombe su "glupe" bombe nadograđene dodatnim krilima za veći domet i satelitskim navođenjem za veću preciznost.

Ove bombe se bacaju iz aviona van dometa protivvazdušne odbrane, tako da često nema adekvatne zaštite od njih, javlja Jutarnji.

Napominjemo da autentičnost video snimka nije potvrđena.

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Tagovi :

Bomba

FAB 3000

Rusija

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

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