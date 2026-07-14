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Visok rizik u Grčkoj: Najveći stepen opasnosti na ovim ostrvima

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 08:25

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Пламен ватре.
Foto: Pixabay

Grčke službe civilne zaštite su u stanju pojačane pripravnosti zbog veoma visokog rizika od izbijanja i širenja šumskih požara u više dijelova zemlje, saopštio je Generalni sekretarijat za civilnu zaštitu Ministarstva za klimatske krize i civilnu zaštitu.

Prema mapi procjene rizika od požara u Grčkoj za danas, u nekoliko regiona proglašen je veoma visok rizik, odnosno četvrti stepen opasnosti, što znači da vremenski uslovi pogoduju brzom nastanku i širenju požara, prenio je ERT.

Najveći stepen opasnosti proglašen je na ostrvima Hios, Lezbos, Samos i Ikarija, u oblasti Dodekaneza, kao i u regionalnim jedinicama Lasiti i Iraklion na Kritu.

Visok rizik od požara, odnosno treći stepen opasnosti, danas je na snazi u Atici i u više drugih delova ostrvske i kontinentalne Grčke.

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Civilna zaštita pozvala je građane i posjetioce da budu posebno oprezni i da izbjegavaju aktivnosti koje mogu izazvati požar iz nehata, uključujući spaljivanje suve vegetacije i biljnog otpada, upotrebu alata koji proizvode varnice, radove zavarivanja, korišćenje roštilja na otvorenom prostoru, kao i bacanje opušaka.

(b92)

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