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Broj žrtava u požaru u pivnici porastao na 72

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 18:13

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Број жртава у пожару у пивници порастао на 72
Foto: Tanjug / AP / Sakchai Lalit

Nakon velikog požara u pivnici u Bangkoku broj žrtava porastao je na 72, a još 45 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, saopštino je iz Centra za pomoć i koordinaciju gradske administracije.

U saopštenju se navodi da je 25 teško povrijeđeno.

Mediji su ranije javili da je 63 povrijeđenih, od kojih je 22 u kritičnom stanju.

(SRNA)

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Tagovi :

požar

Požar Bangkoku bar

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vatra

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