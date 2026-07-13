Broj žrtava u požaru u pivnici porastao na 72

Autor:ATV redakcija
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Nakon velikog požara u pivnici u Bangkoku broj žrtava porastao je na 72, a još 45 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, saopštino je iz Centra za pomoć i koordinaciju gradske administracije.
U saopštenju se navodi da je 25 teško povrijeđeno.
Mediji su ranije javili da je 63 povrijeđenih, od kojih je 22 u kritičnom stanju.
(SRNA)
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