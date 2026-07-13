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U sudaru sa automobilom povrijeđen biciklista

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 22:22

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

U nesreći koja se večeras dogodila u sarajevskom naselju Stup učestvoali su automobil i biciklista.

Kako je potvrđeno za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a KS, u nesreći je povrijeđen biciklista.

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- Biciklista je povrijeđen i prevezen na ukazivanje pomoći - potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a KS.

Na mjestu događaja policijski službenici obavljaju uviđaj, nakon kojeg će biti poznate okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nesreće.

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Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

MUP Kanton Sarajevo

uviđaj

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