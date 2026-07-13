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Izašao iz automobila, pa napao drugog vozača: Incident nasred ulice

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 19:13

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Ozbiljan incident u saobraćaju koji je uznemirio brojne građane dogodio se danas u Tuzli.

Prema riječima očevidaca, vozač automobila marke Škoda sa slovenačkim registarskim oznakama presjekao je putničkom vozilu njemačkih registarskih oznaka. Iako tom prilikom nije došlo do saobraćajne nesreće, vozač Škode je, nakon zaustavljanja vozila, izašao iz automobila, prišao drugom vozilu, otvorio vrata vozača i fizički napao starijeg muškarca koji se nalazio za volanom.

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Njegova suvozačica, za koju očevici pretpostavljaju da je riječ o supruzi, pokušala je spriječiti daljnji napad, dok su šokirani građani trubljenjem upozoravali na incident i pozvali policiju, piše Avaz.

Brzom reakcijom građana i pripadnika policije, vozač Škode je ubrzo lociran i zaustavljen u blizini Panonskih jezera, gdje je priveden zbog sumnje na nasilničko ponašanje.

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Tuzla

incident

Tuča

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