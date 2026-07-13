Žene uznemiravao preko Vibera, šaljući im eksplicitan seksualni sadržaj

Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Dušanu Laziću (35) iz Ugljevika osumnjičenom za psihičko nasilje i polno uznemiravanje dvije žene iz Tuzle.

Pritvor je određen na prijedlog Kantonalnog tužilaštva u Tuzli koje Lazića sumnjiči da je od maja do jula 2026. godine, preko aplikacije Viber, seksualno uznemiravao dvije žene.

Žrtvama slao neželjeni seksualni sadržaj

”Boraveći na području Ugljevika i Gruda osumnjičeni je, u kontinuitetu, svakodnevno, uporno i učestalo, bez pristanka i protiv volje primalaca poruka, sa različitih broje putem vibera upućivao ovim ženama neželjene seksualno eksplicitne sadržaje, tako ih kontinuirano uznemiravao vrijeđajući njihovo ljudsko dostojanstvo i narušavajući njihov psihički integritet”, saopštilo je Kantonalo tužilaštvo u Tuzli.

Donesena naredba o sprovođenju istrage

Dodaju da su osumnjičenog identifikovali istražioci Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, u saradnji sa kolegama iz MUP-a Republike Srpske i MUP-a Zapadno-hercegovačkog kantona. Osumnjičeni je uhapšen 9. jula kada su pretreseni stambeni objekti koje je koristio u Ugljeviku i Grudama.

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Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni je predat u nadležnost tužilaštva.

”Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Lazića.

Istražne radnje su u toku”, navode u tužilaštvu.