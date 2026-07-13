Dodik: Narodi su nosioci političkog suvereniteta, BiH mora da se vrati na Ustav

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Mostaru da konstitutivni narodi u BiH imaju politički suverenitet i da BiH mora da se vrati na Ustav jer drugačije ne može da funkcioniše.

"Hrišćanski hrvatski narod i pravoslavni srpski, te muslimanski narod - Bošnjaci suvereni su narodi u BiH", rekao je Dodik novinarima nakon sastanka delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a.

Ističući da se SNSD zalaže za očuvanje stabilnosti i mira, Dodik je naveo da je HDZ, kao politički predstavnik hrvatskog naroda, relevantan u pogledu predstavljanja stavova hrvatskog naroda u BiH.

"Mi smatramo da je hrvatski narod ponižen i potcijenjen od bošnjačkog naroda vezano za izbor člana Predsjedništva. Mi ćemo podržati svaku inicijativu da se riješi to pitanje, koje je u interesu hrvatskog, konstitutivnog, hrišćanskog, katoličkog naroda", rekao je Dodik.

On je ocijenio da su Bošnjaci sramno zloupotrijebili nedorečenosti u načinu izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH.