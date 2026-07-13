Mišić: Srpska je pametno iskoristila trenutak - dosta su Srbi bili vreća za udaranje

Za nedjelju dana desetine miliona Amerikanaca biće upoznate sa našom golgotom i ovaj potez pokazuje da je Republika Srpska, koja je pokretač priče, preduzimljiva, moderna, ali i da se ne plaši da kaže istinu.Ovako politički konsultant Ivan Mišić komentariše otvaranje pokretne multimedijalne izlože "Upoznajte srpsko stradanje" koja Njujorčanima priča priču o srpskim žrtvama od logora u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, do egzodusa Srba sa Kosova i Metohije krajem vijeka.

Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je i realizovao ovu ideju, a sadržaji kampanje prikazuju se na najpoznatijim lokacijama Njujorka, uključujući prostor ispred sjedišta UN, ali i drugim lokacijama koje predstavljaju simbole globalne diplomatije, medija i savremenog urbanog života. Poseban segment kampanje posvećen je stradanju srpske djece, sa ciljem da se kroz sudbine najmlađih pokaže ljudska dimenzija tragedija koje su obilježile srpski narod.

Kampanja Memorijalnog centra o stradanju srpskog naroda

Mišić smatra da je ideja izvanredna i dodaje da će način njene realizacije privući dosta pažnje kod Amerikanaca.

- Amerikanci su jednostavni ljudi i njima neke stvari treba "nacrtati". Ovo je najbolji mogući način da se prikažu sva stradanja koja su Srbi kao pravoslavni hrišćani podnosili, a za tako nešto je upravo sada pravi čas jer je trenutna američka administracija posebno osjetljiva na zaštitu hrišćanstva u svijetu. Prosto rečeno, Republika Srpska je genijalno uradila posao tim multimedijalnim prikazivanjem srpskih žrtava, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na Kosovu, obuhvatajući sve ono šta se našem narodu dešavalo - kaže Mišić za Sputnjik.

Ovaj potez pametno je izveden i iz razloga što će izvršna vlast jedne od najvećih nuklearnih sila i jedne od najvećih svjetskih ekonomija uvidjeti da njeni građani i birači, posebno u velikim gradovima, stiču drugačiju percepciju o jednom hrišćanskom, pravoslavnom narodu u Evropi i o onome što je preživio poslednjih dvadeset ili trideset godina, a kako su ga satanizovale prethodne administracije. To sadašnje vlasti motiviše i daje im prostora da bolje sarađuju i sa Republikom Srpskom i sa Srbijom, objašnjava naš sagovornik i dodaje da je to jedna proaktivna, pametna, hrabra i domišljata politika, ali i najbolji mogući način da se iskoriste okolnosti koje su došle sa promjenom vrijednosnog sistema i vlasti u jednoj od tri najveće nuklearne sile.

Republika Srpska je naglas rekla istinu o srpskim žrtvama, o zločinima u NDH i o onome što se dešavalo na Kosovu i Metohiji i po Mišićevom mišljenju, to je geopolitički podvig i velika pobjeda spoljne politike za srpski narod. Ovako nešto, podsjeća on, nije bilo ni zamislivo do prije nekoliko godina. Međutim, nisu samo okolnosti i spoljni faktori ti koji utiču na ovakav poduhvat.

- Nije dovoljno samo da se okolnosti promjene – potrebno je da ih prepoznate i iskoristite. Ovo je presedan i nadam se da će i Republika Srpska, ali i Srbija, ubuduće koristiti ovakve prilike za ostvarivanje srpskih interesa, prije svega kroz istinu - dodao je Mišić.

On podsjeća da je identična rezolucija onoj donijetoj u Srpskoj o zločinima nad Srbima u NDH predlagana čak dva puta u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, ali da za nju nije bilo razumijevanja, pa tako nije dospijevala ni na dnevni red, a ne na glasanje.

- Nekako je srpski narod dugo bio vreća za udaranje i nije se naviklo da se čuje i naš glas. Sada, kada postoji mogućnost da se taj glas čuje u Sjedinjenim Američkim Državama, pogotovo u koordinaciji i uz podršku Ruske Federacije, Republika Srpska je uradila nešto što je i politički i moralno dobro – i za prošlost i za budućnost. Ka budućnosti i treba ići, ali prošlost se nikada ne smije zaboraviti, već uvijek mora postojati dužno poštovanje prema žrtvama predaka - kako zbog samih žrtava, tako i zbog njihovih porodica i budućih pokolenja - dodao je Mišić.

Mišić veruje da je izložba baš sada otvorena i zbog datuma povezanih sa zločinima u Bosni i Hercegovini koje su Srbi navodno činili, a koji se uz veliku medijsku propraćenost i finansije različitih evropskih "dobrotvora" svake godine bučno obilježavaju.

Rat u Ukrajini, američki napad na Iran, izraelsko ravnanje Gaze i drugi događaji dokazali su konačno dijelu zapadne publike da su ih njihovi mediji decenijama unazad lagali, kreirajući lažni narativ u zavisnosti od ugla koji im je u tom trenutku potreban. Ovo je u značajnoj meri doprinijelo i preispitivanju ratova vezanih za raspad Jugoslavije i ulozi Srba kao dežurnih krivaca. Međutim, postoji i druga strana "medalje".

- Sa jedne strane nam sve to zaista ide u prilog i Srpska to zna da iskoristi, ali sa druge strane nam ne ide na ruku jer što je više aktuelnih dešavanja u svijetu, konflikta koji su počeli i završili se, ili još traju a utiču na ekonomiju, derivate, energente i druge stavke od kojih život znači svim ljudima na svijetu, to onda odvlači pažnju sa naše teme. Međutim, to nikako ne znači da ne treba da se borimo. Treba naglas reći "mi nismo loši momci", naše politike nisu loše, mi kao narod nismo loši i zauzimamo vrlo bitno mjesto na ovom svijetu i u hrišćanskoj zajednici. Mi ne možemo da kažemo kao narod, država, Srpska ili Srbija da ćemo zbog bilo kojih dešavanja u svijetu gurnuti svoju priču sa strane, misleći da nikoga ne zanima - ističe Mišić.

Umjesto toga moramo biti proaktivni i - moderni, kakav je i slučaj sa ovom izložbom. Srpska generalno ide dobro tim putem, napominje on i podsjeća na različita diplomatska dostignuća koja je Banjaluka izvojevala do sada.

- Moraš da budeš pametan i preduzimljiv, a Republika Srpska je upravo to i uradila. Činjenica je da je Dodik izuzetno sredio odnose sa Amerikom, nakon čega je kao predsjednik SNSD-a primljen od strane Vladimira Putina, zajedno sa predsjednikom Karanom i premijerom Minićem. To je presedan i pokazuje veliko poštovanje Kremlja prema Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku. Nama je kao državi i narodu, uz sve mane i vrline, u interesu da budemo u dobrim odnosima sa Ruskom Federacijom i Sjedinjenim Državama, nasuprot Briselu, Evropskoj uniji i neizabranoj, degenerisanoj briselskoj eliti i njihovim činovnicima. To je naš interes i ekonomski i politički i bezbjednosni. Ovim potezom Srpska je pokazala da je preduzimljiva, moderna i da se ne plaši - zaključuje Mišić.

(RTRS)