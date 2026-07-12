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Dodik: MUP neće dozvoliti da se zbog bilo čijeg profita dogodi tragedija kao u Sjevernoj Makedoniji

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 18:55

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Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Bezbjednost naših građana nema cijenu. MUP Republike Srpske neće dozvoliti da se zbog bilo čijeg profita dogodi tragedija kakvu je doživjela Sjeverna Makedonija, kada su ugašena 62 mlada života, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

- U Palama su utvrđene ozbiljne nezakonitosti - od neispunjavanja bezbjednosnih i protivpožarnih standarda do angažovanja neovlašćenih lica iz kriminogene strukture za obezbjeđenje. To je morao znati načelnik Pala. Dužnost policije je da reaguje i sprovodi zakon. Da se, ne daj bože, dogodila tragedija, svi bi pitali gdje su bili državni organi. Tada bi bili u pravu, ali posljedice niko ne bi mogao otklonti, a gubitke nadomjestiti. Zato podržavam odlučno postupanje policije u zaštiti života i bezbjednosti građana - naglasio je Dodik.

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Dodik naglašava da svako ko je eventualno prekoračio ovlašćenja ili postupio suprotno pravilima službe, snosiće odgovornost.

- Ali jedno mora biti jasno - policija Republike Srpske mora imati snagu i autoritet da sprovodi zakon i štiti građane, bez izuzetka i bez pritisaka, čak i ako neko od njenih pripadnika ne postupi po pravilu - napisao je Dodik na mreži Iks.

On je podvukao da podržava rad MUP-a i ministra Željka Budimira, a u narednim danima razgovaraće s ljudima koji smatraju da su oštećeni.

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- Želja opozicije da napravi slučaj tamo gdje ga nema, govori da im bezbjednost ljudi ništa ne znači i da će sve zloupotrijebiti da prikriju svoju nesposobnost. Daleko bilo da im se omakne da se dočepaju bilo kakve vlasti, ko bi sa njima bio siguran - rekao je Dodik.

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Milorad Dodik

MUP Republike Srpske

Željko Budimir

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