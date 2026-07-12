Igor Arsenić pobjednik "Banjalučke laste"

Autor:ATV redakcija
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Igor Arsenić pobjednik je tradicionalnih skokova sa Gradskom mosta poznatijih kao "Banjalučka lasta".
Drugo mjesto pripalo je Dini Bajriću iz Sarajeva, a treće treće Igoru Kojiću.
"Banjalučku lastu" skakalo je dvadesetak mladića, a pored Gradskog mosta okupio se veliki broj građana da posmatra zanimljivo takmičenje, prenosi RTRS.
Manifestacija Ljeto na Vrbasu, koja se ove godine održava 73. put, traje do 31. jula i obogaćena je sportskim, muzičkim, adrenalinskim i kulturno-zabavnim aktivnostima.
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