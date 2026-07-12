Logo

Igor Arsenić pobjednik "Banjalučke laste"

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 19:08

Komentari:

1
Игор Арсенић побједник "Бањалучке ласте"
Foto: RTRS

Igor Arsenić pobjednik je tradicionalnih skokova sa Gradskom mosta poznatijih kao "Banjalučka lasta".

Drugo mjesto pripalo je Dini Bajriću iz Sarajeva, a treće treće Igoru Kojiću.

"Banjalučku lastu" skakalo je dvadesetak mladića, a pored Gradskog mosta okupio se veliki broj građana da posmatra zanimljivo takmičenje, prenosi RTRS.

Manifestacija Ljeto na Vrbasu, koja se ove godine održava 73. put, traje do 31. jula i obogaćena je sportskim, muzičkim, adrenalinskim i kulturno-zabavnim aktivnostima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Igor Arsenić

Banjalučka lasta

Komentari (1)

Više iz rubrike

Лауш поплављена улица

Banja Luka

Potop na Laušu nakon kratkog pljuska: Karađorđeva ulica postala jezero, mještani ogorčeni

8 h

0
Данас скокови са Градског моста, измјене у саобраћају

Banja Luka

Danas skokovi sa Gradskog mosta, izmjene u saobraćaju

13 h

0
вода флаше бурад корито чесма

Banja Luka

Vodovod izašao na teren na poziv ATV-a, porodica Kokot dobila vodu

1 d

2
Дом здравља Бањалука амбуланта доктори

Banja Luka

Skraćeno radno vrijeme u ambulantama porodične medicine

1 d

0

  • Najnovije

23

08

Elek smijenjen sa svih funkcija

22

14

Užas u diskoteci u Bangkoku: Izbio požar, najmanje 27 osoba poginulo

22

05

Nedeljko Elek smijenjen s mjesta direktora Sarajevo gasa

22

02

FIFA: Utakmice tekućeg Mundijala gledalo više navijača nego prethodna dva zajedno!

21

57

Ajatolah Modžtaba Hamnei najavio osvetu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima