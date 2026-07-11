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Skraćeno radno vrijeme u ambulantama porodične medicine

Autor:

Magdalena Gligić
11.07.2026 19:30

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Дом здравља Бањалука амбуланта доктори
Foto: ATV

Dom zdravlja Banjaluka privremeno smanjuje broj radnih dana u pojedinim ambulantama porodične medicine. Obim rada ne može se održati kao u prethodnom periodu.

Odlasci u penziju i na specijalizaciju, manjak kadra stvaraju problem. Dodatno su otežali godišnji odmori, kažu iz te ustanove. Ističu i da su doktori porodične medicine pod velikim pritiskom. Veliki broj pacijenata, obimna administracija, otežani uslovi rada i pritisak menadžmenta čine rad teško održivim.

Ova nova reorganizacija rada je dovela do toga da ipak sve te ambulante budu pod našom kontrolom.Jedino što je promjena u odnosu na protekli period jeste što je to redukcija broja dana koja je sada trenutno nadam se privremena. Broj dana je malo redukovan ljekar iz gradskog nekog lokaliteta koji napušta svoj tim ne ide sada pet dana u Piskavicu nego ide tri dana u Piskavicu.

Novom organizacijom raspoloživi doktori biće raspoređeni za rad u 33 ambulante koje pokrivaju gradska, prigradska i seoska područja. Pacijenti sa kojima smo razgovarali kažu da još ne znaju za novi sistem rada. Tvrde da su sa dosadašnjim zadovoljni:

" Nije to samo ovdje, svagdje postoje godišnji odmori, smanjeni kapaciteti, nedostatak osoblja, sve je to nekako relativno problem maltene čitavog svijeta".

"Mora se smanjivati zato što nema kadra. Moramo biti svjesni toga. Čudi me otkuda nam i ovo kadra kad ih slabo poštujemo i plaćamo“.

"Ne znam to, nisam u toku. Nisam bolesna da idem često. Nekad kad se desi sve uredu“.

Odlazak mladih i sve veća zainteresovanost za kliničke discipline razlog su manjka kadra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kaže dekan Medicinskog fakulteta. Ističe da biraju profitabilnije specijalizacije.

„Resorno ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da na neki način iznađe i da prijedlog kako da se takva situacija prevaziđe a na nama je da pomognemo domovima zdravlja da kadar koji regrutuju i koji pošalju na specijalizaciju da ga adekvatno i pripremimo“, rekao je dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Ranko Škrbić.

Novi režim rada biće na snazi u narednom periodu i trajaće najkasnije do prvog septembra ove godine.

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Tagovi :

ambulanta

porodični ljekar

Dom zdravlja Banjaluka

ljekari

radno vrijeme

Banjaluka

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