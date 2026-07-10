Vodovod apeluje na Banjalučane: Prognoze nisu dobre

Nadležni su danas ponovo uputili apel građanima potkozarskih sela, da se voda koristi racionalno, jer potrošnja vode nastavlja da raste iznad granica održivog.

"Pozivamo sve građane u potkozarskim selima na solidarnost i odgovornost, kako bismo prebrodili predstojeći period sve do okončanja radova na zamjeni dovodnog cjevovoda do rezervoara Tunjice i kako bi cijelu sezonu svi imali vodu. Svako prekomjerno trošenje vode znači da neko drugo domaćinstvo može ostati bez vode za piće, higijenu ili napajanje stoke", rekao je šef Stručno-operativnog tima i zamjenik komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije Miroslav Ševo.

Potrošnja vode nastavlja da raste

Iz "Vodovoda" naglašavaju da, i pored svih apela i upozorenja, potrošnja vode nastavlja da raste iznad granica održivog.

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"Fabrika vode radi pojačanim kapacitetom, a sistem je pod maksimalnim pritiskom. Primjera radi, mjerači u Prijakovcima, Mišinom Hanu, Potkozarju i Piskavici u piku potrošnje, odnosno između 18 i 23 časa, bilježe protok od 25 l/s, dok je normalno 10 l/s. Potrošnja u Dragočaju se takođe udupla. Trenutno u sistem Tunjice dnevno pumpamo hiljadu kubika više u odnosu na redovnu isporuku. Pred nama je vikend, dva dana kada potrošnja i inače raste tokom cijelog dana, tako da prognoze nisu dobre", rekao je direktor "Vodovoda" Radovan Majkić, naglasivši da se situacija prati iz sata u sat, a odluke se donose u skladu sa stanjem na rezervoarima.

Istakao je i to kako svi rade sve što je u njihovoj moći.

"Ukoliko se nastavi ovaj trend prekomjerne potrošnje, bićemo prinuđeni pristupiti privremenim prekidima isporuke vode prema Potkozarju, dijelovima Mišinog Hana i Ramića, dok bi prema Piskavici i Dragočaju moglo doći do ograničene isporuke, a sve zarad akumuliranja veće količine vode u rezervoarima. Od stanja u rezervoarima u 15 časova zavisiće hoće li ovaj plan kontrolisane isporuke biti aktiviran. Mi radimo sve što je u našoj moći, sva operativa i ljudi biće na terenu i tokom vikenda, a stanovništvo molimo da shvate ozbiljno naše apele", naglasio je Majkić.

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Šef Stručno-operativnog tima Miroslav Ševo, naglasio je da ovako naglo i izraženo povećanje potrošnje jasno ukazuje na zalijevanje bašta, travnjaka i voćnjaka, punjenje bazena i druge vidove nenamjenskog korištenja vode.

Naglasio je i to da su pripadnici Komunalne policije bili na terenu i uočili nepravilnosti pri korištenju vode.

On je još jednom pozvao poljoprivredne proizvođače da ne stvaraju zalihe, koristeći vodu iz vodovodne mreže, već ukoliko imaju potrebu za vodom, da se obrate stručnim saradnicima u Mjesnim zajednicama u kojima žive, te da će im vodu, putem cisterni, besplatno dostaviti pripadnici Odsjeka za poslove civilne zaštite i PTVSJ Grada Banjaluka.

Ševo je naglasio da će Stručno-operativni tim i Gradski štab nastaviti da prati stanje na sistemu i preduzimati neophodne mjere radi očuvanja stabilnog vodosnabdijevanja, prenosi portal "Nezavisne".