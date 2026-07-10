Opet zaobilazi Banjaluku i Srpsku: Stanivuković odluku o parkingu objavio u Službenom glasniku BiH

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ponovo je odlučio da zaobiđe procedure i svoj novi Pravilnik o parkinzima objavio u Službenom glasniku BiH.

"Ovom odlukom osigurava se obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja javnim parkiralištima na području Grada Banja Luka, kao djelatnosti od posebnog javnog interesa. U okviru obavljanja komunalne djelatnosti iz člana 1. ove odluke osigurava se organizacija korištenja javnih parkirališta, naplata naknada za korištenje parking mjesta, kontrola korištenja javnih parkirališta i drugi poslovi neophodni za funkcionisanje. Grad Banja Luka obavlja upravljanje javnim parkiralištima neposredno ili putem pravnog lica kojem su ti poslovi povjereni u skladu sa zakonom i gradskim aktima. Korisnici javnih parkirališta dužni su plaćati naknadu za korištenje parking mjesta prema sistemu naplate koji se primjenjuje na području Grada Banja Luka. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH", navodi se u objavi.

Svijet Toplotna kupola se širi prema Balkanu: Evo kako blokiramo afrički vazduh koji guši Evropu

Kao objašnjenje pozvao se na Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske i Zakon o komunalnim djelatnostima Republike Srpske koji utvrđuju obavezu jedinica lokalne samouprave da organizuju osiguravaju obavljanje komunalnih djelatnosti od javnog interesa.

Međutim, treba podsjetiti da je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave još prvog juna naložilo Stanivukoviću da poništi ranije odluke o parkinzima u gradu upravo zbog toga što su objavljene u Službenom glasniku BiH, a ne u Službenom glasniku Grada Banjaluka.

Ministarstvo je takođe reagovalo zbog toga što odluke o naplati parkinga i promjeni cijena nisu usvojene u Skupštini Grada, što je obaveza lokalne zajednice, koju je Stanivuković izbjegao.

Stoga, iz Ministarstva su naglasili da gradonačelnik Banjaluke za ove odluke nije imao zakonski osnov.

Ninković: Prekršio je najmanje dva zakona

Tokom prethodne Stanivukovićeve sage o parkinzima, predsjednik gradske Skupštine Ljubo Ninković je rekao da je gradonačelnik prekršio minimalno dva zakona.

Savjeti Vjerovali ste da su ova jaja zdravija, ali istina će vas potpuno šokirati

"Prvi je dakle Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o komunalnim djelatnostima i to u pogledu nadležnosti, koje nisu njegove, a prisvojio ih je time što je napisao određeni Pravilnik, kojim treba da se naplaćuje parking u gradu Banjaluci. To je nadležnost isključivo Skupštine grada. Znajući da mi nećemo povećati cijene parkinga, gradonačelnik se onda odlučio i prekršio zakon time što se odlučio da sam napiše taj pravilnik i drugi prekršaj je taj gdje je o povrijedio Zakon o lokalnoj samoupravi na način da je tu odluku objavio u oglasnom dijelu Službenog glasnika BiH“, rekao je u junu Ninković.

Stavlja se iznad Ustavnog suda

Da podsjetimo, sapunica oko naplate parkinga u Banjaluci traje dvije godine, nakon što je Ustavni sud Republike Srpske u septembru 2024. odlučio da “Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima Grada Banjaluka nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom komunalnim djelatnostima".

Savjeti Vjerovali ste da su ova jaja zdravija, ali istina će vas potpuno šokirati

To u suštini znači da Grad Banjaluka nezakonito naplaćuje parking preko svojih odjeljenja, već po Zakonu o komunalnim djelatnostima taj posao mora da povjeri ili javnom komunalnom preduzeću ili drugim privrednim subjektima koji su dužni da komunalnu djelatnost koja im je povjerena obavljaju u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Do danas Stanivuković pokušava da se stavi iznad Ustavnog suda čije odluke nije ispoštovao i trudi se da ih zaobiđe kako god je to moguće.