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Privremeno smanjen broj radnik dana u pojedinim ambulantama

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 16:35

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Улаз у Дом здравља у Бањалуци.
Foto: ATV

U pojedinim ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka privremeno se smanjuje broj radnih dana, a ovaj režim rada će biti na snazi najkasnije do 1. septembra, saopšteno je iz ove ustanove.

Načelnik Službe porodične medicine Anastasija Stokanović istakla je da je tokom ljetnih mjeseci, usljed korištenja godišnjih odmora, odlazaka doktora u penziju i upućivanja na specijalizacije, nemoguće održati obim rada kao u prethodnom periodu, prenosi Srna.

"Ove organizacione mjere imaju za cilj da se raspoloživi doktori ravnomjerno rasporede u mreži od 33 ambulante koje pokrivaju gradska, prigradska i seoska područja. Time se osigurava kontinuitet i očuvanje kvaliteta zdravstvene zaštite za sve građane tokom ljetnih mjeseci", pojasnila je Stokanovićeva.

Prema njenim riječima, doktori porodične medicine u ovom periodu rade pod izuzetno velikim pritiskom i iznad svojih objektivnih mogućnosti, preuzimajući obaveze za dva ili više timova istovremeno.

"Osim velikog broja pacijenata, zdravstveni radnici se suočavaju sa obimnom administracijom, otežanim uslovima rada u elektronskom kartonu, kao i izazovima u koordinaciji i protoku pacijenata između primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, privatnih ambulanti i klinika", istakla je Stokanovićeva.

U cilju optimalnog korištenja raspoloživih ljudskih resursa u ovim vanrednim okolnostima, rad ustanove je privremeno prilagođen kroz reorganizaciju i redukciju rada u 12 seoskih, šest prigradskih i dvije gradske ambulante.

Iz Doma zdravlja naglašavaju da dostupnost zdravstvene zaštite građanima ni u jednom trenutku nije ugrožena.

O ovom segmentu se maksimalno vodilo računa prilikom planiranja i optimizacije radnih dana tokom ljetnog perioda, kako bi svi hitni i prioritetni pacijenti bili adekvatno i blagovremeno zbrinuti.

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Tagovi :

Dom zdravlja Banjaluka

ambulanta

radno vrijeme

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