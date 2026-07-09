Banjaluka ostaje u mraku: Evo koje ulice danas neće imati struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog najavljenih radova na elektromreži, danas će doći do redukcije u isporuci električne energije u nekoliko banjalučkih naselja i ulica, saopšteno je zvanično iz preduzeća "Elektrokrajina".
Električne energije, prema planiranom rasporedu, neće biti u sljedećim terminima i dijelovima grada:
Od 08:00 do 14:00 časova: Dijelovi ulica Banijska, Kralja Aleksandra I Karađorđevića i 20. kuljanska, kao i dio naselja Kuljani.
Od 09:00 do 12:00 časova: Dijelovi ulica Jaroslava Plecitija, Kralja Petra II, Manastira Moštanica, Rade Kondića, Trive Amelice i Živojina Preradovića.
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Od 09:30 do 12:30 časova: Dijelovi ulice Bulevar vojvode Stepe Stepanovića.
Od 18:00 do 20:00 časova: Dio ulice Kralja Alfonsa XIII (brojevi 36, 37 i 37 B).
U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, a korisnici se mole za strpljenje i razumijevanje zbog privremenog prekida u snabdijevanju.
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