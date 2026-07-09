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Banjaluka ostaje u mraku: Evo koje ulice danas neće imati struje

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 07:22

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Бањалука остаје у мраку: Ево које улице данас неће имати струје
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova na elektromreži, danas će doći do redukcije u isporuci električne energije u nekoliko banjalučkih naselja i ulica, saopšteno je zvanično iz preduzeća "Elektrokrajina".

Električne energije, prema planiranom rasporedu, neće biti u sljedećim terminima i dijelovima grada:

Od 08:00 do 14:00 časova: Dijelovi ulica Banijska, Kralja Aleksandra I Karađorđevića i 20. kuljanska, kao i dio naselja Kuljani.

Od 09:00 do 12:00 časova: Dijelovi ulica Jaroslava Plecitija, Kralja Petra II, Manastira Moštanica, Rade Kondića, Trive Amelice i Živojina Preradovića.

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Od 09:30 do 12:30 časova: Dijelovi ulice Bulevar vojvode Stepe Stepanovića.

Od 18:00 do 20:00 časova: Dio ulice Kralja Alfonsa XIII (brojevi 36, 37 i 37 B).

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, a korisnici se mole za strpljenje i razumijevanje zbog privremenog prekida u snabdijevanju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

isključenje struje

Banjaluka

Radovi na mreži

Elektrokrajina

naselja bez struje

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