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Opet problem: "Vodovod" Banjaluka uputio novi apel stanovništvu

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 16:42

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Опет проблем: "Водовод" Бањалука упутио нови апел становништву
Foto: ATV

Gradski štab za vanredne situacije apeluje da stanovništvo mjesnih zajednica Piskavica, Verići, Potkozarje, Mišin Han, Ramići, Barlovci, Dragočaj i Prijakovci da racionalno koristi vodu iz javnog vodovodnog sistema.

Šef Stručno-operativnog tima Gradskog štaba za vanredne situacije Miroslav Ševo rekao je poslije današnjeg sastanka tima da je ponovo trostruko veća potrošnja u periodu od 18.00 do 20.00 časova.

- To nas navodi na zaključak da se voda ne koristi prema preporukama Gradskog štaba za vanredne situacije. Ovakvo naglo i izraženo povećanje potrošnje jasno ukazuje na zalivanje bašta, travnjaka i voćnjaka, punjenje bazena i druge vidove nenamjenskog korištenja vode - izjavio je Ševo.

On je dodao da su nadležni iz Komunalne policije bili na terenu i uočili nepravilnosti pri korištenju vode, saopšteno je iz Gradske uprave.

Ševo je naglasio da se takvim postupanjem direktno ugrožava stabilnost sistema, onemogućava punjenje rezervoara i dovodi u pitanje redovno vodosnabdijevanje domaćinstava, posebno u višim zonama i na krajnjim dijelovima vodovodne mreže.

- Ovim putem ponovo apelujemo na stanovništvo da se voda koristi u skladu sa preporukama. Pozivamo sve građane u potkozarskim selima na solidarnost i odgovornost, kako bismo prebrodili ovih preostalih mjesec i po dana do okončanja radova na zamjeni dovodnog cjevovoda do rezervoara Tunjice i kako bi cijelu sezonu svi imali vodu - rekao je Ševo.

On je ukazao da svako prekomjerno trošenje vode znači da neko drugo domaćinstvo može ostati bez vode za piće, higijenu ili napajanje stoke.

Ševo je pozvao poljoprivredne proizvođače da ne stvaraju zalihe koristeći vodu iz vodovodne mreže, već ukoliko imaju potrebu za vodom, da se obrate stručnim saradnicima u mjesnim zajednicama u kojima žive, te da će im vodu cisternama besplatno dostaviti pripadnici gradskog Odsjeka za poslove civilne zaštite, prenosi Srna.

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Tagovi :

Vodovod Banjaluka

nestašica

Voda

potkozarje

Restrikcije vode Banjaluka

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