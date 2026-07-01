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Obilne padavine potopile Skoplje: Ulice pod vodom, zasjedao krizni štab

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ATV redakcija
01.07.2026 21:23

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Обилне падавине потопиле Скопље: Улице под водом, засједао кризни штаб
Foto: Pixabay

Bujične kiše, grmljavina, jak vjetar kao i grad pogodili su danas Sjevernu Makedoniju, i izazvali poplave i saobraćajni haos u Skoplju.

Veliki broj ulica i podvožnjaka ostao je pod vodom, a kretanje kroz prestonicu Sjeverne Makedonije je znatno otežano, prenosi Telma.

Prema informacijama Centra za upravljanje krizama (CUK), putem broja za hitne slučajeve 112 primljene su brojne prijave građana o poplavljenim podrumima, dvorištima kuća, skladištima, podvožnjacima i kružnim tokovima, kao i o zaglavljenim vozilima i drugim rizicima izazvanim obilnim padavinama.

Opštine u Skoplju koje je nevrijeme najviše pogodilo, prema do sada dobijenim informacijama, su Kisela Voda, Čair, Butel i Gazi Baba.

U međuvremenu, sastao se i Krizni štab grada Skoplja, koji koordinište aktivnosti svih nadležnih službi.

Gradonačelnik Skoplja Orce Đorđijevski, ranije je saopštio da su Krizni štab i timovi javnih preduzeća potpuno mobilisani i da se nalaze na terenu.

Hidrometeorološka uprava (HU) je u 15,45 sati izvjestila da u Skopskoj kotlini ima obilnih pljuskova, jakih električnih pražnjenja, jakih vjetrova i lokalnog grada.

Nestabilno vrijeme je registrovano i južno od Kumanova, kao i u jugoistočnim dijelovima zemlje.

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Tagovi :

Sjeverna Makedonija

nevrijeme

Oluja

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