Obilne padavine potopile Skoplje: Ulice pod vodom, zasjedao krizni štab

Autor:ATV redakcija
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Bujične kiše, grmljavina, jak vjetar kao i grad pogodili su danas Sjevernu Makedoniju, i izazvali poplave i saobraćajni haos u Skoplju.
Veliki broj ulica i podvožnjaka ostao je pod vodom, a kretanje kroz prestonicu Sjeverne Makedonije je znatno otežano, prenosi Telma.
Tažna gletka vo Skopje po nevremeto. pic.twitter.com/TTNeklp0UI— Ademacedonia ✪ (@Ademacedonia_) July 1, 2026
Prema informacijama Centra za upravljanje krizama (CUK), putem broja za hitne slučajeve 112 primljene su brojne prijave građana o poplavljenim podrumima, dvorištima kuća, skladištima, podvožnjacima i kružnim tokovima, kao i o zaglavljenim vozilima i drugim rizicima izazvanim obilnim padavinama.
Opštine u Skoplju koje je nevrijeme najviše pogodilo, prema do sada dobijenim informacijama, su Kisela Voda, Čair, Butel i Gazi Baba.
U međuvremenu, sastao se i Krizni štab grada Skoplja, koji koordinište aktivnosti svih nadležnih službi.
Celo Skopje poplaveno.— Antagonist (@jabandzija) July 1, 2026
Orce ne isčistil šahti, kanali, odvodi. Pred nego cel mandat Trajko beše Pretsedatel na sovet na Grad Skopje. Što napravi Trajko za 4 godini i Orce za godina/dve?
Samo so tenderi li se bavea? pic.twitter.com/4OcTYGbO5I
Gradonačelnik Skoplja Orce Đorđijevski, ranije je saopštio da su Krizni štab i timovi javnih preduzeća potpuno mobilisani i da se nalaze na terenu.
Hidrometeorološka uprava (HU) je u 15,45 sati izvjestila da u Skopskoj kotlini ima obilnih pljuskova, jakih električnih pražnjenja, jakih vjetrova i lokalnog grada.
Nestabilno vrijeme je registrovano i južno od Kumanova, kao i u jugoistočnim dijelovima zemlje.
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