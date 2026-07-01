Obilne padavine potopile Skoplje: Ulice pod vodom, zasjedao krizni štab

Bujične kiše, grmljavina, jak vjetar kao i grad pogodili su danas Sjevernu Makedoniju, i izazvali poplave i saobraćajni haos u Skoplju.

Veliki broj ulica i podvožnjaka ostao je pod vodom, a kretanje kroz prestonicu Sjeverne Makedonije je znatno otežano, prenosi Telma.

Tažna gletka vo Skopje po nevremeto. pic.twitter.com/TTNeklp0UI — Ademacedonia ✪ (@Ademacedonia_) July 1, 2026

Prema informacijama Centra za upravljanje krizama (CUK), putem broja za hitne slučajeve 112 primljene su brojne prijave građana o poplavljenim podrumima, dvorištima kuća, skladištima, podvožnjacima i kružnim tokovima, kao i o zaglavljenim vozilima i drugim rizicima izazvanim obilnim padavinama.

Opštine u Skoplju koje je nevrijeme najviše pogodilo, prema do sada dobijenim informacijama, su Kisela Voda, Čair, Butel i Gazi Baba.

U međuvremenu, sastao se i Krizni štab grada Skoplja, koji koordinište aktivnosti svih nadležnih službi.

Celo Skopje poplaveno.



Orce ne isčistil šahti, kanali, odvodi. Pred nego cel mandat Trajko beše Pretsedatel na sovet na Grad Skopje. Što napravi Trajko za 4 godini i Orce za godina/dve?



Samo so tenderi li se bavea? pic.twitter.com/4OcTYGbO5I — Antagonist (@jabandzija) July 1, 2026

Gradonačelnik Skoplja Orce Đorđijevski, ranije je saopštio da su Krizni štab i timovi javnih preduzeća potpuno mobilisani i da se nalaze na terenu.

Hidrometeorološka uprava (HU) je u 15,45 sati izvjestila da u Skopskoj kotlini ima obilnih pljuskova, jakih električnih pražnjenja, jakih vjetrova i lokalnog grada.

Nestabilno vrijeme je registrovano i južno od Kumanova, kao i u jugoistočnim dijelovima zemlje.