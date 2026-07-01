Zbog pomaganja osumnjičenima za ubistvo Veskovića uhapšen Rus u Crnoj Gori

Dvadesetpetogodišnji Rus uhapšen je u Crnoj Gori zbog sumnje da je pružao podršku osumnjičenima za ubistvo Darka Veskovića 22. juna u Beogradu.

Iz crnogorske Uprave policije saopšteno je da je ruski državljanin uhapšen po nalogu tužioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Srbija Poznato kada će biti izrečena presuda Tačiju i ostalim vođama terorističke OVK

Navodi se da je riječ o nastavku aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja u kojem su prethodno uhapšene tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršila krivično djelo kriminalno udruživanje, nakon što su, kako se sumnja, pomogli izvršiocima ubistva da ilegalno pređu iz Srbije u Crnu Goru, prenosi Srna.

Iz policije navode da se državljanin Rusije sumnjiči da je pomagao dvojici osumnjičenih za ubistvo Veskovića.

Policija je tokom pretresa na dvije lokacije koje koristi osumnjičeni pronašla falsifikovana dokumenta i marihuanu.

Svijet Radnik uzimao novac ranije, pa lagao da boluje od raka: Prevario i vrtić

Zbog pomaganja osumnjičenima za ubistvo Veskovića u beogradskom naselju Kumodraž prethodno su uhapšeni Ernes Nokić /45/, Haris Mujević /26/ i Aldin Mujević /34/ iz Rožaja.

Veskoviću se sudilo za ubistvo Blaža Đurovića 2018. godine.