Preskočio ogradu, otključao sef i "olakšao" vlasnike za 100.000 evra

Autor:ATV redakcija
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Podgorička policija rasvijetlila je tešku krađu koja se dogodila prije dva dana u naselju Park šuma Zagorič i uhapsila D.K. (40), osumnjičenog da je iz porodične kuće ukrao zlatni nakit i satove vrijedne više od 100.000 evra.
Kako je saopšteno iz policije, službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta su intenzivnim operativnim radom na terenu identifikovali i pronašli osumnjičenog, nakon čega je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici lišen slobode.
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"Sumnja se da je D.K. 28. juna, oko tri sata poslije ponoći, došao do porodične kuće oštećenih lica u naselju Park šuma Zagorič. Nakon što je preskočio dvorišnu kapiju, podesnim sredstvom provalio je ulazna vrata, ušao u kuću, otključao sef koji se nalazio u spavaćoj sobi i iz njega odnio zlatni nakit i satove ukupne vrijednosti veće od 100.000 evra", navodi se u policijskom saopštenju.
Nakon krađe, osumnjičeni se udaljio sa lica mjesta.
Policija preduzima dalje aktivnosti kako bi pronašla ukradeni nakit, vratila ga vlasnicama i u potpunosti rasvijetlila sve okolnosti ovog slučaja.
D.K. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, prenosi Telegraf.rs.
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