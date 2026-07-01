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Žena postavila bazen na ulicu jer nije imala mjesta u dvorištu, slučaj završio kod policije

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 14:48

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Жена поставила базен на улицу
Foto: Instagram/Index.hr/printscreen

U Zagrebu je zabilježen neobičan slučaj kada je starija žena postavila d‌ječiji bazen na ulicu, jer u njenom dvorištu nije bilo dovoljno prostora.

Bazen je između parkiranih automobila stajao oko dvije sedmice, a uklonjen je nakon što je priča postala viralna i stigla do policije.

Iako nije ometao saobraćaj i bio je smješten uz samu ogradu, izazvao je veliko iznenađenje prolaznika, što ga je i učinilo popularnim na društvenim mrežama.

Žena je, kako se navodi, razočarana jer su njeni unuci ostali bez mjesta za kupanje nakon što je bazen uklonjen.

- Dvije sedmice je tu bazen bio i koliko ja znam, niko od komšija se nije žalio. D‌jeca su se kupala u tom bazenu po cijeli dan, srećom pa će uskoro ići na more - rekla je za Indeks.hr

Požalila se i da je dobila mnogo negativnih komentara otkad je bazen postao viralan na mrežama.

- Kasnije mi je snaha pročitala komentare, ljudi su pisali da će unutra ubaciti solnu kiselinu. Pa zamislite da moji unuci uđu u takav bazen? Neka imaju na duši troje d‌ječice - rekla je.

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Tagovi :

Bazen

kupanje

Djeca

Policija

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