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Vrućina ne pita: Umjesto lepeze ventilator

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 09:52

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Вентилатор жена врућина високе температуре расхлађивање
Foto: Instagram/Index.hr/printscreen

Visoke temperature zahtijevaju rigorozne mjere, a to dokazuje i video snimak jedne gospođe, koja je u šetnju umjesto lepeze ponijela ventilator.

Svjedoci smo da u proteklim danima život na visokim temperaturama gotovo da je bio nemoguć. Svako od nas je pribjegavao alternativama kako da se rashladi i sačuva zdravlje.

Broj ljudi u ambulantama hitne pomoći u regionu je rastao, a bilo je i onih koji nisu prezali ni od čega, osim vrućine te su uzeli stvar u svoje ruke. Bukvalno.

Tako je i gospođa sa snimka pobrala simpatije ljudi širom regiona.

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Tagovi :

vrućina

ventilator

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