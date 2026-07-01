Vrućina ne pita: Umjesto lepeze ventilator

Autor:ATV redakcija
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Visoke temperature zahtijevaju rigorozne mjere, a to dokazuje i video snimak jedne gospođe, koja je u šetnju umjesto lepeze ponijela ventilator.
Svjedoci smo da u proteklim danima život na visokim temperaturama gotovo da je bio nemoguć. Svako od nas je pribjegavao alternativama kako da se rashladi i sačuva zdravlje.
Broj ljudi u ambulantama hitne pomoći u regionu je rastao, a bilo je i onih koji nisu prezali ni od čega, osim vrućine te su uzeli stvar u svoje ruke. Bukvalno.
Tako je i gospođa sa snimka pobrala simpatije ljudi širom regiona.
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