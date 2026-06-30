Vatra u Hrvatskoj se bliži kućama: Razmatra se evakuacija stanovnika

Autor:ATV redakcija
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Na području Hrvatske izbila su tri požara. Vatra je buknula nakon što je područje Dalmacije pogodilo nevrijeme sa gradom i grmljavinom.
Požari su izbili na Čiovu, iznad Orebića i u Kaštel Sućurcu.
Na Čiovu se vatra približila kućama, a hrvatski mediji prenose da se razmatra i mogućnost evakuacije stanovnika i turista.
Srbija
Žena pokušala da ugasi požar na otvorenom, pa teško povrijeđena
Na terenu su brojne vatrogasne ekipe koje se bore sa vatrenom stihijom, dok snažan vjetar otežava gašenje i pogoduje širenju požara, prenosi Srna.
Upućen je zahtjev za angažman četiri kanadera.
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