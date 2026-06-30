Tragedija: Klima izazvala požar, stradala žena

Autor:ATV redakcija
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Tragičan požar koji je u nedjelju poslijepodne izbio u stambenoj zgradi u Rijeci završio je smrću 60-godišnje žene.
Prema rezultatima policijskog uviđaja, požar je izazvao tehnički kvar na električnim instalacijama unutrašnje jedinice klima-uređaja, dok je nesretna žena preminula usljed gušenja dimom.
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Požar je izbio oko 17:25 sati u stanu na trećem spratu zgrade u Ulici Antuna Barca.
Na mjesto događaja odmah su upućeni riječki vatrogasci, koji su u izuzetno teškim uslovima pokušavali ugasiti vatru i spasiti ono što se moglo spasiti.
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Tijelo preminule žene prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, gdje će biti obavljena obdukcija radi utvrđivanja svih okolnosti smrti.
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