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Provalio u poslastičarnicu, pa ukradene kolače dijelio prolaznicima

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 16:11

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Njemačka policija uhapsila je 31-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je tokom noći provalio u poslastičarnicu u Bremenu i ukrao veću količinu hrane i pića, uključujući kolače, sladoled, kafu, alkohol i bezalkoholna pića.

U saopštenju policije se navodi da je osumnjičeni u najmanje devet navrata iznosio robu iz objekta u torbama za kupovinu.

Građani pozvali čuvare reda

Materijalna šteta procJenjuje se na nekoliko hiljada evra, prenosi Špigel.

Nakon provale, muškarac je u obližnjem parku prolaznicima dijelio dio ukradene robe, uključujući kolače, što je izazvalo sumnju građana koji su obavijestili policiju.

Čuvari reda su ubrzo pronašli i uhapsili osumnjičenog.

(telegraf)

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Njemačka

uhapšen muškarac

kolač

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