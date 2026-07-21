Provalio u poslastičarnicu, pa ukradene kolače dijelio prolaznicima

Njemačka policija uhapsila je 31-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je tokom noći provalio u poslastičarnicu u Bremenu i ukrao veću količinu hrane i pića, uključujući kolače, sladoled, kafu, alkohol i bezalkoholna pića.

U saopštenju policije se navodi da je osumnjičeni u najmanje devet navrata iznosio robu iz objekta u torbama za kupovinu.

Građani pozvali čuvare reda

Materijalna šteta procJenjuje se na nekoliko hiljada evra, prenosi Špigel.

Nakon provale, muškarac je u obližnjem parku prolaznicima dijelio dio ukradene robe, uključujući kolače, što je izazvalo sumnju građana koji su obavijestili policiju.

Čuvari reda su ubrzo pronašli i uhapsili osumnjičenog.

(telegraf)