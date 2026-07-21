Provalio u poslastičarnicu, pa ukradene kolače dijelio prolaznicima

Autor:ATV redakcija
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Njemačka policija uhapsila je 31-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je tokom noći provalio u poslastičarnicu u Bremenu i ukrao veću količinu hrane i pića, uključujući kolače, sladoled, kafu, alkohol i bezalkoholna pića.
U saopštenju policije se navodi da je osumnjičeni u najmanje devet navrata iznosio robu iz objekta u torbama za kupovinu.
Materijalna šteta procJenjuje se na nekoliko hiljada evra, prenosi Špigel.
Nakon provale, muškarac je u obližnjem parku prolaznicima dijelio dio ukradene robe, uključujući kolače, što je izazvalo sumnju građana koji su obavijestili policiju.
Čuvari reda su ubrzo pronašli i uhapsili osumnjičenog.
(telegraf)
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