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Šok iz Mercedesa: Moguće zatvaranje fabrika i selidba proizvodnje

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 17:24

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мерцедес аутомобил
Foto: Pexel/ HamZa NOUASRIA

Član upravnog odbora i direktor proizvodnje "Mercedes-Benca" Mihael Šibe izjavio je da je moguće zatvaranje fabrika ovog proizvođača automobila u Njemačkoj i preseljenje proizvodnih pogona u inostranstvo zbog visokih troškova rada.

"Moraćemo da preselimo još više poslova u inostranstvo. U najgorem slučaju, to bi moglo da dovede do zatvaranja fabrika u Njemačkoj", rekao je Šibe u intervjuu listu "Handelsblat".

On je dodao da uprava nastoji da izbjegne ovaj scenario i sačuva radna mjesta i fabrike u Njemačkoj, ali je naglasio da je potrebno da se optimizuju troškovi rada da bi se to ostvarilo.

Govoreći o predstojećim razgovorima o promjenama kolektivnog ugovora, Šibe je ukazao na potrebu da se radna sedmica u fabrikama u Njemačkoj poveća sa 35 na 40 sati.

"Takođe, potrebno je da razgovaramo o tome da li možemo da nastavimo da isplaćujemo posebne naknade predviđene kolektivnim ugovorom", dodao je on.

Šibe je rekao da je proširenje fabrike "Mercedes-Benca" u Mađarskoj omogućilo kompaniji da smanji troškove proizvodnje za 70 odsto.

On je naveo da u pogonu u Kečkemetu zaposleni rade duže i da je učestalost bolovanja kod njih znatno niža nego kod njemačkih kolega, prenosi Srna

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Njemačka

Mađarska

selidba

Automobil

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