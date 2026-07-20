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"Aliekspres" kažnjen sa 550 miliona evra

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 16:07

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АлиЕкспрес наручбе
Foto: YouTube/printscreen

Evropska komisija objavila je da je kaznila kineski "Aliekspres" sa 550 miliona evra jer nije suzbio prodaju nebezbjednih i falsifikovanih proizvoda na svom veb-sajtu.

"Širenje falsifikovane odjeće, nesigurnih igračaka, opasne kozmetike i drugih nelegalnih i štetnih proizvoda nije neizbježan trošak kupovine na mreži - to je neuspjeh `Aliekpresa` da ispoštuje svoje obaveze prema Zakonu o digitalnim uslugama", navodi se u saopštenju.

Hena Virkunen, izvršni potpredsjednik Komisije za tehnološki suverenitet, bezbjednost i demokratiju, rekla je da Komisija zahtijeva da "Aliekspres" preduzme akciju da bi potrošači mogli bezbjedno da kupuju na mreži.

Kazna, najveća ikad izrečena u EU za kršenje Zakona o digitalnim uslugama, dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je drugi veliki sajt za onlajn trgovinu "Temu" kažnjen sa 200 miliona evra zbog sličnih prekršaja.

"Aliekspres" je naveo u komentaru dostavljenom elektronskom poštom agenciji AP da je kompanija "bila, nastavlja da bude i biće čvrsto posvećena ispunjavanju svojih obaveza" i da je "uložila značajna sredstva u procjenu i ublažavanje rizika, bezbjednost proizvoda i zaštitu potrošača".

Kompanija je podvukla da se ne slaže sa "nesrazmjernom novčanom kaznom, koja ne odražava na adekvatan način uspostavljeni okvir i značajna, proaktivna poboljšanja" koja sa postignuta, prenosi Srna

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Tagovi :

Aliekspres

onlajn kupovina

Kazna

Evropska komisija

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