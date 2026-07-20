Gonoreja otporna na lijekove širi se Evropom

Sve je više dokaza o širenju sojeva gonoreje otpornih na lijekove u Evropi tokom posljednje dvije godine. To predstavlja značajan izazov za buduće mogućnosti liječenja jedne od najčešćih polno prenosivih bolesti u svijetu, navodi se u procjeni Evropskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), prenosi „Jurekalert!“ (EurekAlert!).

"Lokalni prenos gonoreje otporne na ceftriakson u Evropi predstavlja znak upozorenja koji ne smijemo ignorisati", rekao je Čaba Kedmen, stručnjak za mikrobiologiju u Evropskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti.

Iako je rizik za opštu populaciju trenutno nizak, rastuća otpornost smanjuje efikasnost terapija na koje se danas oslanjamo. Ukoliko se sojevi visoko otporni na lijekove ustale i nastave da se šire, mogućnosti liječenja mogle bi postati sve ograničenije.

Zbog toga je od suštinske važnosti jačanje prevencije, proširenje antimikrobnog testiranja i promovisanje pravovremene dijagnoze kako bi otporni sojevi bili rano otkriveni, njihovo dalje širenje ograničeno, a mogućnost liječenja gonoreje očuvana.

U procjeni rizika ECDC-a analizira se porast infekcija gonorejom otpornom na ceftriakson širom Evrope od 2022. godine, kao i povezani rizici za seksualno aktivne osobe, na osnovu izvještaja iz 11 evropskih zemalja.

Prema procjeni ECDC-a, opšti rizik koji predstavlja gonoreja otporna na ceftriakson i dalje je nizak za seksualno aktivnu populaciju u Evropskoj uniji i Evropskom ekonomskom prostoru (EU/EEP).

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Rizik je veći među osobama koje imaju seksualne odnose bez kondoma ili drugih sredstava zaštite sa povremenim ili novim partnerima, osobama sa više seksualnih partnera ili onima koji ih često mijenjaju, seksualnim radnicima i njihovim klijentima, kao i osobama koje putuju u područja sa visokom zastupljenošću sojeva gonoreje otpornih na lijekove.

Rani slučajevi gonoreje otporne na ceftriakson otkriveni u Evropi povezuju se sa unosom infekcije iz područja u kojima takvi otporni sojevi više cirkulišu, naročito iz jugoistočne Azije. To i dalje predstavlja glavni put njihovog unošenja u Evropu.

Gonoreja, poznata i kao triper ili kapavac, jedna je od najčešćih bakterijskih polno prenosivih infekcija u svijetu, sa procijenjenih 82 miliona infekcija godišnje.

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Tokom 2024. godine širom EU i EEP-a potvrđeno je više od 106.000 slučajeva gonoreje, što predstavlja najviši nivo prijavljivanja od početka evropskog nadzora 2009. godine.

Ukoliko se ne liječi, gonoreja može dovesti do teških komplikacija, uključujući upalnu bolest karlice, neplodnost i vanmateričnu trudnoću.

(Telegraf)