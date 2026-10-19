Zbog nezgode obustavljen saobraćaj na magistralnom putu

Autor:ATV redakcija
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Na snazi je obustava saobraćaja na magistralnom putu Brod-Odžak u mjestu Liješće zbog saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
U toku je policijski uviđaj.
(Srna)
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