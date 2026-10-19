Zbog nezgode obustavljen saobraćaj na magistralnom putu

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Foto: ATV

Na snazi je obustava saobraćaja na magistralnom putu Brod-Odžak u mjestu Liješće zbog saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U toku je policijski uviđaj. (Srna)

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