Najnovija prognoza za zimu u Evropi

Najnovija prognoza za zimu 2026/2027. godine predviđa manje snijega nego što se ranije očekivalo u većem dijelu Evrope. Analiza šest sezonskih prognostičkih modela, koju je objavio meteorološki portal „Sivir veder Jurop“ (Severe Weather Europe), ukazuje na to da bi zapadna, srednja i južna Evropa mogle imati ispodprosječne snježne padavine. Najveći manjak snijega očekuje se na Balkanu, u Skandinaviji i dijelovima srednje Evrope.

Meteorolog Andrej Flis u analizi od 15. oktobra navodi da najnoviji podaci potvrđuju trend slabije snježne sezone na većem dijelu kontinenta. Ažurirani oktobarski proračuni Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) pokazuju manje snijega u odnosu na septembarsku prognozu, pri čemu se najveće promjene odnose na južne i centralne dijelove Evrope.

Na vremenske prilike utiče i snažan El Ninjo, klimatski fenomen zagrijavanja površine tropskog dijela Tihog okeana, koji mijenja atmosfersku cirkulaciju i vremenske obrasce širom svijeta.

Balkan sa najvećim očekivanim manjkom snijega

Prosjek šest sezonskih modela predviđa manje snijega nego što je uobičajeno za gotovo cijelu zapadnu, srednju i južnu Evropu. Najizraženiji manjak snježnih padavina očekuje se duž zapadne obale Skandinavije, na sjeveru Ujedinjenog Kraljevstva i na zapadnom Balkanu.

Mogućnost za natprosječne količine snijega postoji samo na krajnjem sjeveroistoku Evrope i u manjim dijelovima sjevernih planinskih područja.

Oktobarski proračuni posebno su nepovoljni za južnu Evropu i Balkan. Dok se u septembru za ovo područje predviđalo 4,7 centimetara snijega manje od prosjeka, u oktobru je očekivani manjak porastao na 12,1 centimetar.

Prognoza je time pogoršana za 7,4 centimetra, što predstavlja najveću negativnu promjenu među sedam analiziranih evropskih regiona.

Prognoza smanjena za sve evropske regione

Najnoviji podaci modela ECMWF pokazuju smanjenje prognoziranih količina snijega za sve analizirane dijelove Evrope.

U srednjoj Evropi i Alpima očekivanja su u odnosu na septembar smanjena za 7,3 centimetra, a u istočnoj Evropi i baltičkim državama za 5,6 centimetara.

Za Skandinaviju se sada predviđa osam centimetara snijega manje od prosjeka, dok je za jugoistočnu Evropu manjak procijenjen na 4,9 centimetara.

U Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj prognozira se 8,4 centimetra manje snijega, a u zapadnoj i jugozapadnoj Evropi 8,2 centimetra manje od prosjeka.

Evropski model ECMWF i Britanska meteorološka služba (UKMO) sada su saglasni da bi ukupna količina snijega od decembra do februara trebalo da bude ispodprosječna u svih sedam glavnih evropskih regiona.

Kada se može očekivati snijeg?

Iako prognoza ukazuje na slabiju snježnu sezonu, to ne znači da snijega neće biti. Prema analizi, u većem dijelu zapadne, srednje i južne Evrope nijedan zimski mjesec trenutno ne pokazuje naznake natprosječnih snježnih padavina.

Ipak, februar se izdvaja kao mjesec sa većom vjerovatnoćom snježnih perioda na širem području od istočnih dijelova srednje Evrope prema sjeveroistoku, kao i u dijelovima sjeverne Evrope.

U martu bi više snijega nego što je uobičajeno moglo pasti na krajnjem sjeveru kontinenta.

Ovi podaci ukazuju na to da su snježni periodi u Evropi vjerovatniji u drugoj polovini zime, što se poklapa sa periodom sezonski najnižih temperatura.

Velika neizvjesnost prognoze za Alpe

Prognoza za evropska skijališta takođe uglavnom predviđa manje snijega od prosjeka, ali je situacija na Alpima znatno složenija.

Šest analiziranih modela daje potpuno različite rezultate, koji se kreću od 30 centimetara snijega iznad prosjeka do manjka od 30 do 60 centimetara.

Zbog tako velikih odstupanja, prosječna prognoza za istočne Alpe blizu je uobičajenih vrijednosti, dok se za zapadne Alpe očekuje nešto manje snijega.

Autori analize zato naglašavaju da je pouzdanost prognoze ukupnih snježnih padavina za Alpe veoma niska.

Polarni vrtlog kao mogući faktor preokreta

Meteorolozi upozoravaju na još jedan faktor koji bi mogao uticati na tok zime, a to je polarni vrtlog.

Eventualni poremećaj polarnog vrtloga u drugom dijelu zime mogao bi dovesti do prodora hladnijeg vazduha i povećati izglede za snijeg, čak i u područjima za koja se sada predviđaju ispodprosječne količine.

Zbog toga aktuelnu sezonsku prognozu treba posmatrati kao pokazatelj najvjerovatnijeg razvoja vremenskih prilika, a ne kao konačnu najavu vremena.

Prognostički modeli nastaviće da se ažuriraju u narednim mjesecima, kada će biti jasnije da li će se sadašnji trend zime sa manje snijega zadržati ili promijeniti.

(Indeks)