Registrovano 60 slučajeva groznice zapadnog Nila od početka juna

U Srbiji je od 1. juna registrovano 60 oboljelih od groznice zapadnog Nila, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Od 1. juna, odnosno od početka sezone nadzora, registrovano je 35 muškaraca i 25 žena, a prosječna starost oboljelih je 63,6 godina. Njih 49 ima neuroinvazivni oblik bolesti.

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Slučajevi su registrovani u 13 okruga, a najviše, 23 u Beogradu.

U državama EU i Evropskog ekonomskog prostora zaključno sa srijedom, 14. oktobrom, slučajevi su zabilježeni u Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatskoj, Kipru, Mađarskoj, Belgiji, Bugarskoj i Sloveniji.

Obolijevanje je registrovano i u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji.

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni prenosilac virusa je komarac vrste "Culeks pipiens", koji je rasprostranjen i u Srbiji.

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Sezona transmisije virusa zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra.

(Srna)