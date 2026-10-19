Ovo je djevojka (20) stradala u stravičnom udesu: Prijatelji se opraštaju od mlade učiteljice i muzičarke

Kinga Taloš (20) iz Bečeja poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 16. oktobra oko 18 časova, na putu između Bečeja i Bačkog Gradišta, u blizini Ribnjaka, a u ovoj nezgodi povrijeđene su još dvije osobe.

Vijest o njenoj iznenadnoj smrti potresla je sve koji su je poznavali, a posebno je bolna činjenica da je, prema navodima, stradala svega nekoliko dana prije svog rođendana. Od mlade Bečejke se na društvenim mrežama opraštaju prijatelji, poznanici i oni koji su je poznavali, a potresnu poruku objavila je i Gimnazija Bečej, čija je bila bivša učenica.

– Sa dubokim bolom i tugom obavještavamo vas da je naša draga bivša učenica, Kinga Taloš, tragično i iznenada preminula. Teško je pronaći riječi za ovaj neshvatljivi gubitak. U utorak u 13 časova ispratićemo je na njen posljednji put na groblju Belvaroši. Na molbu porodice, Kingu ispraćamo u bijeloj ili plavoj odjeći. Naše iskreno saučešće ožalošćenoj porodici. Počivaj u miru – navedeno je u objavi škole.

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Kinga Taloš nije bila poznata samo kao bivša učenica gimnazije. Bavila se muzikom i svirala cimbal, a bila je i učiteljica u mađarskom narodno-kulturno-obrazovnom centru „Izvor“.

Podsjetimo, nakon silovitog sudara oba automobila su sletjela sa kolovoza, pri čemu je Bečejka zadobila povrede opasne po život i preminula na licu mjesta.

(Telegraf)