Hus: Džoni Štulić je loš čovjek

Husein Hasanefendić Hus, osnivač i glavni autor "Parnog valjka", prisetio se nekadašnje saradnje i odnosa sa bivšim frontmenom Azre, Branimirom Džonijem Štulićem. Tokom razgovora, Hus je iskreno priznao da su mostovi između njih dvojice definitivno porušeni i da o prijateljstvu više nema govora.

Osvrćući se na zajedničke muzičke početke i Štulićevu ličnost, Husein je iznio sljedeće zapažanje:

"Džoni Štulić je loš čovjek, sada evo ponovo to kažem.Ne treba miješati lik i djelo. Zaista smo se potrudili da ga gurnemo u neki fokus jer smo osjećali da to vrijedi. On više nije tražio ničije mišljenje, nego je samo tražio potvrdu onoga što je mislio da je ispravno, a mislio je da je apsolutno u svemu u pravu. Autor vrhunskih stihova, vrhunskih pjesama ali se kao čovjek pokazao kao loš".

Život bez državljanstva i povučeni dani u Holandiji

Nekadašnji lider Azre već godinama živi u Holandiji bez važećih putnih isprava i bez državljanstva bilo koje zemlje.

Štulić je imao jugoslovenski pasoš koji je istekao 2000. godine, a nakon raspada bivše države odbio je da izvadi dokumenta i primi državljanstvo bilo koje od novonastalih republika.

Na pitanja o svojoj nacionalnoj pripadnosti i tome čiji je umjetnik, Štulić je svojevremeno izjavio:

"O tome uopšte ne razmišljam. A čiji sam umjetnik? Svoj."

Govoreći o mogućnosti povratka na ove prostore i svom specifičnom statusu, nekadašnji frontmen Azre poručio je:

"Nemam pasoš, nemam novac i nemam se gdje vratiti. Imao sam jugoslovenski i istekao mi je. Jugoslavije više nema, to je isto kao kad se rodiš i kažu ti: ovo ti je tata, ovo ti je mama, pošto, prema Homeru, niko ne zna kad se rodi, ko ga je rodio, bar prve tri godine. I sad ja nemam tatu i mamu i zbog toga sam srećan."